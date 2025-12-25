岩谷産業はこのほど、家庭で直火炊きのご飯が楽しめる「カセットガス炊飯器“PROGOHAN”」を開発。2026年3月19日まで、応援型購入サイト「Makuake」にて先行販売を実施している。

「カセットガス炊飯器“PROGOHAN”」は、カセットガスならではの強力な“直火”だからこそ実現できる高火力で釜全体を一気に加熱し、点火後は自動炊飯でスピーディーに炊飯。5合なら約18分、1合なら約12分で炊き上がるという。

また、お米一粒一粒の甘みと香りを最大限に引き出し、古米や海外米なども美味しく炊き上げ、冷めても美味しいご飯に仕上がるのが特長。「美味しさ」と、火力調節が不要な「手軽さ」を両立した製品となっている。

さらに、カセットガス式で電源コードが不要、持ち運びに便利なハンドル付きのポータブル設計で、食卓での炊き立てご飯の提供はもちろん、アウトドアでの調理や、万が一の防災時など、場所や環境に関わらず、どんなシチュエーションでも使用することができる。

サイズは約 (幅)275 × (奥行)275 × (高さ)334 mmで、価格は7万9,800円。

なお、同商品は「Makuake」にて先行販売が実施されているが、12月25日時点ですでに目標金額の5000%を突破している。プロジェクト期間は2026年3月19日まで。