冬になると、加湿器や暖房器具、電気ケトルなどの利用が増えると思いますが、危険なタコ足配線、していませんか?

/

⛄冬は「たこ足配線」に注意!

＼

.

冬はストーブや加湿器など家電の使用が増えますが、

「延長コードの最大消費電力」を「接続している製品の消費電力の合計値」が超えていないか確認しましょう!

.

※消費電力の大きな製品は

取説で延長コードの使用が禁止されているものもあります。

(@NITE_JPより引用)

ついついやってしまいがちなタコ足配線。延長コードに書かれている最大消費電力を超えて使用すると、発火する恐れが。まずは、実験結果をご覧ください。

実験ではまず、延長コードにコンセント2つを接続した状態で、プラグの温度を観察。この時の消費電力は、使用可能な上限値1500wほど。まだ青いので、大丈夫そうです。

しかし、1つ足すと……

プラグの部分が黄色と緑色に変化。この時の消費電力は1500wを超過しており、コードははっきりと赤くなっています。

さらに1つ足すと……

プラグ、コードともにまっ赤です! この状態のまま使用していると……

ついに発火してしまいました。最大消費電力を超えるタコ足配線に加え、コンセントの部分にほこりが付着していたり、不良個所、経年劣化など、複数の要因が重なるとより発火しやすくなってしまいます。

まずは、延長コードの最大消費電力をチェック! 続いて、各家電の消費電力も。NITE公式が公開しているこちらの一覧表を参考になさってください。

身近な家電製品の消費電力の目安

特に空気が乾燥しがちな冬は、大きな火災に発展する危険性も大。コンセントのお掃除もかねて、一度チェックしてみてはいかがでしょうか?

※映像は、注意喚起を目的に作成した実験映像で、意図的に火災を発生させています。この製品は、実際の事故とは関係ありません。