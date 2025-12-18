PayPayは12月15日、地方自治体と連携したキャンペーンなど、あらたに2026年2月以降に実施が決定した施策を発表した。

秋田県由利本荘市で最大20%還元

秋田県由利本荘市では、「由利本荘市 中小企業で最大20%、大手企業で最大5%が戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時～2月28日午後11時59分まで(キャンペーンは早期に終了することがある)。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大5%または最大20%のPayPayポイントが付与される。秋田県由利本荘市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象となる。1回あたりの付与上限は1,000ポイント。期間あたりの付与上限は5,000ポイント(付与率が5%の対象店舗と20%の対象店舗で合算して5,000ポイント)となる。

由利本荘市 中小企業で最大20%、大手企業で最大5%が戻ってくるキャンペーン

愛知県あま市で最大10%還元

愛知県あま市では、「市内事業者応援! 第4弾あまトクPayPayキャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時～2月28日午後11時59分まで(キャンペーンは早期に終了することがある)。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。愛知県あま市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象となる。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイント。