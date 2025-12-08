PayPayは11月28日、地方自治体と連携したキャンペーンなど、あらたに2026年1月以降に実施が決定した施策を発表した。

大阪府枚方市で最大15%還元

大阪府枚方市では、「枚方市 PayPayで最大15%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年1月5日 午前0時 ～2026年2月1日 午後11時59分まで(キャンペーンは早期に終了することがある)。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。大阪府枚方市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。1回あたりの付与上限は500ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイント。

枚方市 PayPayで最大15%戻ってくるキャンペーン

熊本県山都町で最大20%還元

熊本県山都町では、「山都町でお得にお買い物!最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年1月5日 午前0時 ～2026年1月31日 午後11時59分まで(キャンペーンは早期に終了することがある)。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。熊本県山都町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。1回あたりの付与上限は6,000ポイント、期間あたりの付与上限は30,000ポイント。