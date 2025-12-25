フジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月～金曜11:50～)では、年内ラストの26日の放送で、2時間ぶっ通しの投扇興バトルが繰り広げられる。

「投扇興」とは、扇子を開いた状態で、台の上に立っている的に向けて投げ、落ちた扇と的の形で得点を競う、江戸時代から伝わる日本の伝統遊戯。『ぽかぽか』では、2024年10月11日の放送で、新企画「投扇興で30点以上取れれば10万円」として、初めて投扇興が登場。その日のゲスト・柳葉敏郎を交えて、全員で合計30点以上獲得に挑戦した。

結果は失敗に終わったものの、会場は大いに盛り上がり、番組では、それ以降も「みんなで投扇興チャレンジ」「投扇興バトル」など、さまざまな形で投扇興の企画を実施。扇をいかにきれいに投げるか、いかに上手に的へ当てるかを競い合う競技性に加えて、初心者でも運次第で高得点が獲得できるという先の読めない面白さが好評を博し、投扇興は今や『ぽかぽか』金曜日の名物コーナーとなっている。

そして今年8月22日には、2時間丸々、投扇興だけを行うという画期的な企画を放送。「投扇興トーナメント 2025夏」と題し、MCのハライチ＆神田愛花をはじめ、アンジャッシュ・児嶋一哉、真飛聖、犬飼貴丈の金曜レギュラー陣、芸能人ゲスト、さらに一般の投扇興名人が一堂に会して、3人1組・全8チームによる投扇興のトーナメント戦を開催。ゲストチームの八木勇征、福本莉子が立て続けに35点の大技「澪標(みおつくし)」に成功するなど、白熱の戦いが繰り広げられた。

そして、待望の第2回大会「投扇興トーナメント 2025冬」を開催。前大会に続いて、3人1組、全8チームが会場に集結する。

出場チームは、ハライチ＆神田の「MCチーム」、児嶋＆真飛＆犬飼の「金曜レギュラーチーム」、小室瑛莉子アナ(火・金曜担当)、松崎涼佳アナ(月曜担当)、原田葵アナ(木曜担当)の「『ぽかぽか』アナウンサーチーム」のほか、一般からは、「京都の名人チーム」(京都の宏武さん、空条さん、あゆみさん)、「東京・埼玉の名人チーム」(昭菴さん、圭楽さん、オダワラさん)が参戦。さらに、東幹久、八木勇征、福岡ソフトバンクホークス・野村勇選手の、投扇興が得意な著名人3人による「ミラクルチーム」、橋本愛、瀬戸康史、比嘉愛未の「FODドラマ『にこたま』チーム」が出場。

そして、柳葉敏郎が緊急エントリー。柳葉は投扇興企画の初回にも参加しており、今年7月7日にゲスト出演した際は、自らスタッフに懇願して、急きょ投扇興に挑戦したほどの投扇興好きだ。現在、故郷の秋田で暮らしているが、今大会に出場するためだけに上京する。3度目の投扇興に挑む柳葉だが、今回は、普段番組で投扇興の採点を担当している和サロン「かつら荘」の桂田園子さんと、『踊る大捜査線』の大ファンで柳葉からの信頼も厚い『ぽかぽか』金曜アシスタントディレクター・伊藤英助の2人とチームを結成し、優勝を狙う。

MCのコメントは、以下の通り。

岩井勇気（ハライチ）

「前回は１回戦で敗退してしまったので、今回は、優勝…とは行かないまでも、決勝戦には残りたいですね。少なくとも、柳葉さんには勝ちたいです（笑）。対策としては、他の出場者のみなさんの過去のデータを全部集めて、分析しようかなと。ですから、僕の分析力にぜひご期待ください。あと、リモコンで操作できる扇子を使おうと思ってるんですけど、それはまだ開発中なので、おそらく間に合わないと思います（笑）」

澤部佑（ハライチ）

「『ぽかぽか』の投扇興って、ゲストの豪華さも、もちろん見どころなんですけれども、それとは逆に、一般の方々が当たり前のように決勝まで勝ち上がってきたりするのも見どころだと思うんです。“誰なんだ、この人は！？”という人が出てきて、普通に活躍しちゃうのが面白い。それによって、誰がやっても高得点が出る可能性がある、という投扇興の面白さも際立つわけで。もっと言うと、芸能人が１人も出てなかったとしても、十分面白いんですよ。１回ダマされたと思って見てみてください！」

神田愛花

「普通、大勢のゲストを迎えて今年最後の放送をするとなったら、豪華なセットで、壮大な感じのゲームに挑戦して…みたいな企画になることが多いじゃないですか。みんなであの小さな台を囲んで、投扇興を楽しむなんて、他の番組ではありえないと思うんです（笑）。でも、実際に見ていただければ、そんなことは全く気にならないと思います。投扇興ってこんなに楽しいものなのかっていうことを、ぜひ多くの方々に感じていただきたいですね。そして今回は、絶対に優勝したいです！」

【編集部MEMO】

総合演出の田村優介氏は、投扇興の魅力について、「初めてやる人でもミラクルが起こって、名人にも勝てるチャンス要素がある一方で、やっぱり何回もやってる人のほうが上手なんです」という絶妙な難易度が、テレビ企画のパッケージと見事にマッチしたことを語っている。

