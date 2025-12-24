マイクロマガジン社は、2025年12月25日(木)に、コミックライドivy『クソゲー悪役令嬢～滅亡エンドしかない世界に転生したけど、しぶとく生き残ってやりますわ!～ 1』(漫画：美琴アヤ／原作：タカば／キャラクター原案：四葉凪)を発売する。

原作は、第11回ネット小説大賞 セカンドチャンス賞を受賞した『クソゲー悪役令嬢 ～滅亡ルートしかないクソゲーに転生したけど、絶対生き残ってやる！～』(いずみノベルズ インプレス NextPublishing発行)。各書店の法人特典をはじめ、コミカライズ刊行記念として、ヒロイン・リリアーナのアクリルキーホルダーがもらえる応募者全員プレゼントキャンペーンが実施される。

■『クソゲー悪役令嬢 ～滅亡エンドしかない世界に転生したけど、しぶとく生き残ってやりますわ！～ 1』

漫画：美琴アヤ／原作：タカば／キャラクター原案：四葉凪

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2025年12月25日

【あらすじ】

病死した女子高校生の小夜子が転生したのはどんなルートを選んでも、世界が滅亡してしまうクソゲー世界の悪役令嬢、リリアーナ・ハルバード。

前世の記憶を思い出す前は、わがままし放題で、実の兄から心底嫌われている好感度最悪の状況。

このまま放置すれば、兄は家族を見限り、世界が滅ぶ前に、実家が滅んでしまう。

前世は病気で長く生きられなかった少女が今度こそ幸せな人生を全うするため、クソゲー世界で不条理に抗い、足掻き、運命を切り開くため奔走する物語、第1巻!!

■特典情報 …… 一部書店で「描き下ろし漫画カード」をプレゼント

2025年12月25日(木)～、対象書籍より1冊購入ごとに描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアが開催される。対象店舗など詳細は公式サイトにて。

「描き下ろし漫画カード」(非売品・1種・はがきサイズ)は、【在りし日のメイ姉ちゃん】を描いた内容となっている。

法人別特典についても詳細は公式サイトにて。

■応募者全員プレゼントキャンペーン

書籍の帯に付属する応募券に必要事項を記入の上、応募すると、ここでしか手に入らない本作の主人公・リリアーナのオリジナルアクリルキーホルダーが必ずもらえるキャンペーンが実施される。応募期限は2026年1月31日(当日消印有効)。各詳細は公式サイトにて。