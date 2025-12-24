マイクロマガジン社が発行する月刊Webコミック誌『コミックライドアイビー（ivy）』で連載中のライドコミックス『呪われ侯爵様の訳ありメイド 2』(漫画：夏チヨ子／原作：小鳩子鈴)が、2025年12月25日(木)に発売。法人別特典が公開された。

生まれてすぐ母と死別し、伯母が嫁いだ男爵家で使用人のような扱いを受けているローラ・リドル。 ある晩、ローラは人嫌いで有名なダンフォード侯爵家の少年を人攫いから救出する。 少年を救出したお礼をさせて欲しいと侯爵家の執事に乞われたローラであったが、忙しさを理由に辞退した──。

しかし翌日、伯母夫婦がお金欲しさに恐ろしい噂の絶えない伯爵のもとに自分を嫁がせようとしていることを知ったローラは男爵家を逃げ出すことに。 そして頼ったのは前日に縁ができたばかりのダンフォード侯爵家で──？

■『呪われ侯爵様の訳ありメイド 2』

漫画：夏チヨ子／原作：小鳩子鈴

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2025年12月25日

【あらすじ】

“人嫌いのダンフォード侯爵”──。

それは夜になると姿が変わってしまうという、シリルにかけられた魔女の呪いを隠すための噂だった。

不条理で忌み嫌われる魔女の呪いがかかった自分といてもいいことはないと、屋敷から出て行くようにローラに伝えるシリル。

しかし、呪いを解く方法を一緒に探したいとローラは申し出た。

そして庶民の昔話や子守唄の中に呪いを解くヒントが隠されていると踏んだシリルたちは下町に出かけることにしたが──？

不器用な呪われ侯爵×前向きな訳ありメイド

魔女の「呪い」を巡るロマンティックラブストーリー2巻！

