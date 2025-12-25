B‐R サーティワン アイスクリームは12月27日、1月の新作フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」(シングル・レギュラーサイズ420円)を発売する。

総選挙1位の「ラブポ」がパワーアップ

2025年3月に実施した「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」では、投票総数58万票超の中から「ラブポーションサーティワン」(通称ラブポ)が1位に輝いた。今回、公約通りパワーアップして期間限定で発売される。投票したファンの思いに応えたいという想いのもと、「みんなの溢れるラブポ愛で全部ハートになっちゃった!!」をコンセプトに、ハート尽くしのフレーバーが誕生した。

同フレーバーは、ホワイトチョコとラズベリーアイスクリームにチョコレートビッツとラズベリーソース入りのハート型菓子が入っているのが特徴だが、今回はチョコレートビッツをミニハート型菓子にパワーアップ。いつものラズベリーソース入りハート型菓子の半分サイズで、ぷっくりかわいらしい見た目に仕上げた。"いつものラブポのあの味"はそのままに、ミニハート型菓子も、いつものチョコレートビッツの食感と味わいをそのまま感じられるバランスにこだわった。

レギュラーシングルにプラス90円で、スモールダブルに変更できる。組み合わせ例としては、コーヒーアイスクリームにアーモンドとチョコリボンを合わせた「ジャモカアーモンドファッジ」や、アーモンドとマシュマロの食感が特徴の「ロッキーロード」との組み合わせがおすすめだという。

「#推しフレーバー総選挙」ベスト5

サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025の総合ランキングでは、1位がラブポーションサーティワン、2位が期間限定フレーバーの「バーガンディチェリー」、3位が期間限定フレーバーの「コットンキャンディ」、4位が「ジャモカアーモンドファッジ」、5位が「ストロベリーチーズケーキ」となった。

上位の期間限定フレーバーが登場

新作フレーバーのラブラブポーションサーティワンに加えて、#推しフレーバー総選挙 2025で人気だった期間限定フレーバーの上位4位までを2026年中に順次販売する。

販売時期は、バーガンディチェリーが2月19日から、コットンキャンディが12月27日からとなっており、マジカルミントナイトとダイキュリーアイスについては、販売時期が決まり次第案内するとしている。