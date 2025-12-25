スターバックスでは、『玉露抹茶 フラペチーノ』をはじめ『玉露抹茶 ラテ』と『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』の新作3点を12月26日より発売します。慌ただしい季節にホッとひと息ついて、特別なぬくもりを感じられるティービバレッジが登場するということで、メディア向けに開催された試飲会でひと足早く味わってきました。

新作『玉露抹茶 フラペチーノ』はどんな味?

2025年最後に登場する新作フラペチーノ『玉露抹茶 フラペチーノ』は、玉露の旨みと抹茶の香りが楽しめる、抹茶づくしのフラペチーノです。『玉露抹茶 ラテ』にも使用されている抹茶や玉露は、同じ茶の木の葉から初夏の収穫前期に日光を遮って収穫したもの。玉露は茶葉を揉んで乾燥し、抹茶は揉まずに粉末状にすることで濃厚な風味と鮮やかな緑色が特長になっているのだそう。葉の形を残したまま乾燥した玉露を使用することで、上品な香りと深い旨みやコクを味わうことが出来るといいます。

今回使用している玉露抹茶パウダーは、希少な茶葉の玉露を使用し、全国でも数少ない茶師監修のもと『新作ビバレッジのためだけに開発されたものなのだそう。定番の『抹茶 クリーム フラペチーノ』や『抹茶 ティー ラテ』とは違った味わいを楽しめますよ。

『玉露抹茶 フラペチーノ』は、カップの底から玉露抹茶あんペーストの上に玉露入り抹茶とミルクで仕立てたフラペチーノを注ぎ、スターバックス初となる抹茶ホイップをオン。淡いグリーンの抹茶ホイップの上には、抹茶フィアンティーヌをトッピングし、緑のグラデーションが美しい一杯となっています。

ひと口飲んでみると、お茶の旨みを濃縮したかような上品な味わいが口いっぱいに広がります。全体的に想像よりも甘さも渋みも抑えられており、フラペチーノ部分はミルクが相まってよりまろやかに。玉露抹茶あんペーストの部分は、抹茶ようかんをなめらかにしたような濃厚な旨みと抹茶本来の自然な甘みを感じられます。

ホイップは甘さは控えめで抹茶の風味を感じるようさっぱりと仕上げられ、トッピングの抹茶フィアンティーヌがサクサクとした軽い食感と甘さをプラスします。

全体的に軽やかでありながら玉露抹茶の上品で繊細な味わいを存分に満喫できる、和なフラペチーノとなっていました。

『玉露抹茶 フラペチーノ』のカロリーは?

『玉露抹茶 フラペチーノ』のカロリーは販売され次第追記します。

『玉露抹茶 フラペチーノ』の価格は?

『玉露抹茶 フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合700円、持ち帰りの場合687円です。

『玉露抹茶 フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

オススメのカスタムを聞いてみたところ、大人な奥深い味わいを楽しみたい時はエスプレッソ追加(+55円)を、甘さが欲しい時にはホワイトモカシロップを追加(+55円)がマッチするのだそう。また、アーモンドミルクに変更(+55円)することで、よりさっぱりとした味わいを楽しめるといいます。

『玉露抹茶 フラペチーノ』の販売期間は?

『玉露抹茶 フラペチーノ』の販売期間は、12月26日(金)からなくなり次第終了となります。抹茶好きさんだけでなく、万人受け間違いなしの『玉露抹茶 フラペチーノ』を是非一度味わってみてくださいね。

新作『玉露抹茶 ラテ』はどんな味?

『玉露抹茶 ラテ』は、玉露入り抹茶とスチームミルクと合わせたベースを注ぎ、その上に『玉露抹茶 フラペチーノ』と同様、抹茶ホイップと抹茶フィアンティーヌをトッピングした、よりお茶の旨味をダイレクトに感じられるホットのラテです。

ひと口飲んでみると、玉露と抹茶の上質な旨みと甘み、コク深さを感じられる繊細な味わいに。スチームミルクや溶け出した抹茶ホイップと合わさることでまろやかさが増し、幸せなため息が出るほどの安心感に浸れます。渋みや苦みは控えめで、お茶とミルクの甘さが引き立つやさしく品のある一杯になっていました。

『玉露抹茶 ラテ』のカロリーは?

『玉露抹茶 ラテ』のカロリーは販売され次第追記します。

『玉露抹茶 ラテ』の価格は?

『玉露抹茶 ラテ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合650円、持ち帰りの場合638円です。

『玉露抹茶 ラテ』のオススメのカスタムは?

『玉露抹茶 ラテ』のオススメのカスタムは、『玉露抹茶 フラペチーノ』と同じくエスプレッソ追加(+55円)やホワイトモカシロップを追加(+55円)、アーモンドミルクに変更(+55円)が特に良く合うのだそう。また、やさしい甘さをプラスしたいときははちみつ追加(0円)がおすすめです。

『玉露抹茶 ラテ』の販売期間は?

『玉露抹茶 ラテ』の販売期間は、『玉露抹茶 フラペチーノ』と同じく12月26日(金)からなくなり次第終了となります。

新作『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』はどんな味?

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』(Hotのみ/持ち帰り Short 599円 / Tall 638円、店内利用 Short 610円 / Tall 650円)

さらに、スターバックスでは、新たに国産の米を使用した米糀由来の植物性ミルク「米糀ミルク」を使用した『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』が同日より発売されます。

スチームした米糀ミルクとブロンドエスプレッソを合わせたベースにホイップクリームをのせ、生姜はちみつで仕上げた身も心も温まりそうな一杯になっています。

早速飲んでみると、甘酒のようなふくよかな香りとまろやかな甘さの米糀ミルクとスパイシーな生姜の香りが際立ち、身体の芯まで温まる感覚に。まろやかなブロンドエスプレッソが合わさることで、より奥行きを感じられます。ホイップクリームが全体をやさしくまとめ、寒い季節に寄り添ってくれるようなホッとする味わいを楽しめました。

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』のカロリーは?

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』のカロリーは販売され次第追記します。

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』の価格は?

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』の価格は、店内利用の場合Short 610円 / Tall 650円、持ち帰りの場合Short 599円 / Tall 638円です。

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』のオススメのカスタムは?

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』のオススメのカスタムは、より甘さを際立てたい時ははちみつを追加(0円)、コーヒー感をプラスしたい場合はエスプレッソローストに変更(0円)が合うのだとか。キリッとコーヒーの味わいを深めたい時はエスプレッソショット追加(+55円)がおすすめです。

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』の販売期間は?

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』の販売期間は、『12月26日(金)からなくなり次第終了となります。

スターバックスのアイコン「スコーン」がリニューアル

三角形がトレードマークのスターバックスのスコーンが、12月26日よりリニューアルします。こだわったのは、バターの風味豊かな味わいとさくっとした食感のバランス。その結果、形はコロンとした丸みのあるフォルムに変わり、チョコレートなどの具材が全体的にしっかり魅力的に見えるようアップデートしました。

スコーンを半分に割ってもわかるように、外はさくっと中はしっとりとした仕上がりに。スコーンを食べるとポロポロと崩れてしまいがちなイメージがありますが、しっとりとまとまっているため食べやすく感じました。

味わいはというと、従来品よりもバターの風味を感じられ、さらにリッチな味わいを楽しめました。コーヒーやラテと合わせた時に、より味わいの相性の良さを感じられそうです。

忙しい年末、まったりと過ごしたい年末年始のお休みにホッとひと息つける新作ビバレッジになっているので、この季節のお供にして至福のひと時を味わってみてはいかがでしょうか？