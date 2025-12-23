松屋フーズは12月25日10:00から、「選べる4種のサイドメニュー無料サービス券」の配布を全国の松屋で実施する。

「選べる4種のサイドメニュー無料サービス券」は、期間内にメインメニュー1品の注文につきサービス券1枚を利用可能となる。サービス券は「ポテトサラダ」「生玉子」「半熟玉子」に加え、弁当限定の「みそ汁1杯無料券」が初登場。

配布期間は2025年12月25日～2026年1月4日頃までを予定しており、利用期限は2026年1月31日まで、各店舗で在庫がなくなり次第配布終了となる。