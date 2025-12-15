セブン‐イレブン・ジャパンは、12月26日から「ちいかわ」とのコラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。同キャンペーンでは、原作に登場したスイーツをイメージした5商品の販売やオリジナルグッズがもらえる「ちいかわLINEスタンプラリー」を実施する。

同社は、人気キャラクター「ちいかわ」とタイアップしたキャンペーンを2024年からスタート。今季の第2弾は、ちいかわの世界観の和洋スイーツ5品がラインアップ。

「ちいかわのころころプチパンケーキ」(300.24円)は、原作でちいかわとうさぎが食べていた巨大なホットケーキをイメージし、食べやすいサイズにした商品。味はショコラとメイプルの2種類の展開になっている。

同商品は、12月23日から全国で販売される。

「すっごい食べ物 いなりあげもち」(259.20円)は、原作でハチワレがちいかわに「共有」したかった、"すっごい食べ物"の「いなりあげもち」をイメージした商品。コシのあるもちを甘辛く煮た油揚げで包んだ一品。

同商品は、12月25日から全国で販売される。

すっごい食べ物 いなりあげもち(259.20円)

「もっちりホットク チョコレート」(270円)は、原作でちいかわとリボンをなくしてしまったハチワレが食べていたおやきをイメージした商品。ビターな味わいのチョコレートが入ったもちもち食感のホットクで、12月25日から沖縄県を除く全国で販売される。

もっちりホットク チョコレート(270円)

「いちごミルクプリン」(280.80円)は、原作でラッコが「一服」と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。上部に果肉入りのいちごジュレを乗せた甘酸っぱいプリンで、12月26日から全国で販売される。

「跳ねる! でっかいざくざくカステラ」(429.84円)は、原作でちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージした商品。

同商品は、12月30日から全国で販売される。

また、同店舗内のスタンドPOP(店内販促物)に記載されたちいかわLINEスタンプラリー専用二次元コードを読み込むと、SNSアプリ「LINE」上でオリジナルちいかわスタンプを集められる「ちいかわLINEスタンプラリー」も開催。

スタンプは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、オデが正月用の装いとなった全4種類で、1店舗につき1個のスタンプをゲットできる。なお、絵柄の順番はランダムだが、異なる4店舗を巡るとすべての絵柄が揃う仕様となっている。

実施期間は2025年12月26日～2026年1月8日。

ちいかわLINEスタンプラリー

さらに、スタンプ2個でちいかわオリジナルデザインのスマホ壁紙がもらえ、スタンプ4個でちいかわオリジナルスタンプセットが当たる抽選に参加できる。1枚のスタンプ台紙につき1回応募可能となる。スタンプ台紙は全部で4枚あり、最大4回まで応募可能。

なお、スタンプ台紙を1枚コンプリートすると、次の台紙に進める。次の台紙に進むとスタンプはリセットされ、リセットされた台紙では、過去の台紙でスタンプを獲得した店舗でも再度スタンプを獲得することができる。

スタンプラリーの流れ

「ちいかわオリジナルスマホ壁紙」は全4種類。1枚の台紙で好きな壁紙1種類をダウンロードできる。4枚目の台紙でスタンプ2個目を獲得することで全ての壁紙が揃う。

なお、各壁紙のダウンロード期限は2026年1月15日23:59までとなる。

ちいかわオリジナルスマホ壁紙

「ちいかわオリジナルスタンプセット」は、オリジナルデザインのちいかわたちが描かれた実物のスタンプ(はんこ)8個で、抽選で1セットが100人に当たる。応募期限は2026年1月15日23:59まで。

なお、当選者には2026年1月下旬頃に当選通知メールが配信される。

ちいかわオリジナルスタンプセット

また、2025年12月26日～2026年1月8日の14日間、セブン‐イレブン公式Xにて50人に「ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション(うさぎ)」が当たる「Xフォロー&引用ポスト」キャンペーンも実施される。