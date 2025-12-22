【12月23日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年12月の新商品5品まとめ(12月23日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、有名店監修のメニューや、ボリューム満点のお弁当、年末にぴったりのそばなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年12月の新商品まとめ

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「おかズドン! 甘辛ダレ鶏唐揚弁当」(626円)

価格 : 626円

エネルギー : 754kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きな鶏もも肉を使用した唐揚げに、コショウのパンチをきかせた特製の甘辛ダレをたっぷり絡めた、ごはんが進む新メニューです。ボリューム満点の唐揚が主役で、一口食べれば止まらなくなる、満足感抜群のお弁当に仕上がっています。

「大海老天そば」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 452kcal

※七味唐辛子小袋を別添しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

石臼挽きで仕上げた香り高いそば粉の蕎麦に、大ぶりな海老天をトッピングした商品が登場。ぷりぷりとした海老の食感と、出汁のきいたつゆが調和する本格的な味わいをたのしめるこちら。年越し時期や寒い日にも嬉しい一杯です。

「スパイスがきいた濃厚カレーうどん」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 585kcal

※東北・近畿地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国産小麦粉を使用したもっちりとしたうどんに、複数のスパイスを配合したまろやかで濃厚なカレーをあわた一品が登場。スパイシーながらも深みのあるコクが楽しめる、食べ応えのある一品です。

「素朴なたまごマヨネーズトースト」(119円)

価格 : 119円

エネルギー : 332kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりとしたパンに、たまごフィリングとマヨネーズをのせてこんがり香ばしく焼き上げた、シンプルなトーストが登場です。お手頃価格ながらもしっかりとした食べ応えがあり、朝食や軽食にもぴったりの一品になっています。

「グリルグランド監修 ビーフシチュー」(505円)

価格 : 505円

エネルギー : 374kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食べログ 百名店に選出された名店『グリルグランド』が監修した、本格的なビーフシチューが登場です。じっくり煮込まれた牛肉の旨みと、濃厚でコク深いデミグラスソースの贅沢な味わいを、手軽に家庭で楽しめる商品です。

まとめ

12月23日発売の新商品は、ボリューム満点の「おかズドン! 甘辛ダレ鶏唐揚弁当」や、年末に嬉しい「大海老天そば」、名店監修の「グリルグランド監修 ビーフシチュー」などが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用