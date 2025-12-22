今年もいよいよ最終盤。新しい年はすぐそこです。年末年始にかけては、さまざまな行事やイベントなどでご馳走を味わう機会も多くなります。身近にあるコンビニにも、様々な新商品が登場していますよ。

2025年12月の新商品5選まとめ(12月23日〜12月29日)

ファミリーマート2025年12月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ボリューム感のあるハンバーグ弁当、カスタードクリームとホイップが味わえるデニッシュ、海老天が2本のった温かいそば、うどん入りの寄せ鍋風スープなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「バター香る鉄板焼のでっかいハンバーグ弁当」(753円)

価格 : 753円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ボリューム感あるハンバーグに、バターのコクを感じられるデミグラスソースを合わせたお弁当。トッピングにバターとフライドオニオンをのせた風味の良い仕立てです。

「カスタード&ホイップデニッシュ」(178円)

価格 : 178円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

くちどけの良いデニッシュにカスタードクリームを包み、ミルク風味ホイップを入れたデニッシュです。

「冬の定番 海老天そば」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

石臼挽き粉を使用した歯切れの良いそばにだしのきいたつゆを合わせた、温かいそば。海老天2本と、ねぎ・かまぼこをのせています。

「鶏肉と野菜の寄せ鍋風スープ（うどん入り）」(468円)

価格 : 468円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

うどんを使用した寄せ鍋風のスープ。複数のだしを使用した旨みのあるスープで、具材に鶏肉・野菜・うどんなどを使用した食べごたえのある仕立てです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「コク旨ピザまん」(170円)

価格 : 170円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

濃厚なトマトのソースと3種チーズをもっちり生地で包んだ中華まん。チーズの伸びとトマトの甘み・旨みを楽しめます。

まとめ

12月23日発売の新商品は、バターのコクが感じられるボリューミーなハンバーグ入りの「バター香る鉄板焼のでっかいハンバーグ弁当」、海老天2本がのった温かい「冬の定番 海老天そば」、複数のだしを使用し、うどんを入れた「鶏肉と野菜の寄せ鍋風スープ（うどん入り）」、チーズの伸びとトマトの甘み・旨みを楽しめる「コク旨ピザまん」など、寒い日に味わいたいメニューが登場。

また、カスタードクリームとミルク風味ホイップを入れた「カスタード&ホイップデニッシュ」は、おやつタイムにぴったりのアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用