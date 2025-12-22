【2025年1月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、すき焼きの具材を楽しめるお弁当や、海老天をのせた温かいそばなど、冬の食卓を彩る新商品がラインナップしています。

2025年12月の新商品5品まとめ(12月23日〜12月29日)

「牛すき弁当」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

優しい甘みのタレで煮込んだ牛肉煮と、すき焼きの定番具材（焼き豆腐、椎茸、にんじん、しらたき、白菜）を組み合わせたお弁当です。

「生姜御飯とさつま芋御飯の銀鮭弁当」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

2種類の御飯と銀鮭塩麹焼き、鶏照り焼き、野菜のかき揚げ、煮物などの複数のおかずが楽しめるお弁当です。

「プルコギ巻8巻」(421円)

価格 : 421円

販売地域 : 北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

牛肉炒め、沢庵、人参ナムル、胡瓜を海苔で巻き上げたプルコギ巻の詰合せです。別添のごま油をかけることで、香ばしいごまの風味が味わえます。

「ナスと挽肉のピリ辛トマト リガトーニ使用」(518円)

価格 : 518円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

ナスと挽肉を組み合わせたピリ辛な味わいのトマトソースパスタ。リガトーニを使用し、ソース絡みの良い仕立てです。

※12月24日以降順次発売

「海老天そば」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 東北、関東、東海、近畿

海老天1本、ねぎ、わかめ胡麻和え，かまぼこを盛り付けた温かいそばです。

※12月24日以降順次発売

まとめ

今週は、優しい甘みのタレで煮込んだ牛肉を楽しめる「牛すき弁当」や、2種類のご飯と鮭・鶏照り焼き・かき揚げなどを盛り込んだ「生姜御飯とさつま芋御飯の銀鮭弁当」など、食べごたえあるお弁当が登場。香ばしい風味がクセになる「プルコギ巻8巻」は、忙しい日の手軽な一品としてもぴったりです。

さらに、ピリ辛な味わいがクセになる「ナスと挽肉のピリ辛トマト（リガトーニ使用）」や、海老天をのせて仕上げた温かい「海老天そば」など、麺類もバラエティ豊かなラインナップとなっているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね！

※画像は公式ホームページより引用