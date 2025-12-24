「ダメ元でお願いしてみたら…」“大先生”アーティストの神対応に佐久間宣行氏が感激

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。シンガーソングライターで作曲家・中西圭三とのエピソードを明かした。

佐久間宣行氏

“大先生”に「ダメ元でラフ×ラフの曲をお願いしてみよう」

この日は、自身がプロデュースするアイドルグループ・ラフ×ラフの1stアルバム『わたしファンファーレ』の話題に。「Woman」や「Choo Choo TRAIN」、「Timing」など、数多くのヒット曲を生み出した中西氏の書き下ろし楽曲「On Your Mark」が同アルバムには収録されているが、「大先生ですよ。その先生に、ダメ元でラフ×ラフの曲をお願いしてみようって。メールを送ったら、“1回打ち合わせしましょう”って」とその経緯を語った。

中西氏との打ち合わせで、「俺はこういう曲が好きで。『Timing』みたいなポップスをラフ×ラフに歌わせたい」と熱弁したという佐久間氏。「ダメ元で作ってくれたらいいなと思ってたら、2～3週間後に2曲送られてきた」と明かしつつ、「Aのほうを聴いたら、ポップスとかじゃなくてめちゃくちゃファンキーな。全然アイドルが歌うような曲じゃなくて。すげー尖ったファンクな曲が送られてきたの(笑)。それで、Bはすげーきれいなポップスが入ってて……」と苦笑い。

これに、「絶対、Aのほうがいいと思って送ってきてるじゃん!」とツッコんだ佐久間氏は、「打ち合わせのときに、“ポップス作ってみます”って言ってたけど、結局浮かんできたやつ作ってるじゃん(笑)。大先生なんだから、A・Bパターン作ってこなくていいんだよ」と吐露。ラフ×ラフの運営スタッフは、Bを推していたというが、「もうAだろ! その熱に乗るしかないだろ! ビビってると思われるだろ!」と話しつつ、「めちゃくちゃいい曲です。レコーディングにも来てくださって……」と感謝していた。

