バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『魔法戦隊マジレンジャー』より「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」(16,500円)の予約受付を9月16日16時に開始する。

『魔法戦隊マジレンジャー』より、5人のマジレンジャーが共通で使用する変身アイテムであるマージフォンをMEMORIAL EDITIONとして商品化する。

マージフォンは、本編・映画に登場した50種以上の呪文を認識、対応した音声が発動する。テンキー操作で発動魔法を操作でき、劇中をイメージしてワンド展開ボタンでも魔法が発動できるようになった。

変身アクションもDX版からブラッシュアップされており、ワンド展開時の変身準備音なども新たに収録。名乗り時の効果音も発動可能。さらに、マジレンジャーの変身音に加えて、マジマジン、レジェンドマジレンジャーの変身音も新たに収録している。

造形や外観は高い完成度のDX版をベースとしつつ、一部を劇中イメージに沿ってアップデート。モバイルモード、フォンモード、ワンドモード、の3段変形が可能。加えて、ディスプレイパーツはDX版の紙製からプラ製に変更。カバーを外して付け替えが可能だ。

BGMは主題歌を含め3曲を収録。効果音も呪文習得音やシャッター音などが新たに追加された充実の音声使用となっている。

(C)東映