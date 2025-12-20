BL専門電子書籍サービス「La Roseraie(ラ・ロズレ)」は、世界的ベストセラー小説『赤と白とロイヤルブルー』のコミカライズ版の先行配信を、2025年12月20日(土)よりスタートした。

【あらすじ】

真実の愛は、ときに奪い取るもの──

アメリカ大統領の息子と英国の王子が恋に落ちたなら……

王子との恋を描く全米ベストセラー！アメリカ初の女性大統領の長男アレックスは、英国のフィリップ王子のロイヤル・ウエディングへの参列を前に憂鬱だった。フィリップの弟ヘンリーとアレックスは、女性誌に載る回数を競うライバル同士だと言われるが、いつも冷淡なヘンリーがアレックスは苦手だ。その夜の晩餐会でも、冷ややかな態度をとる王子の肩に思わず手をかけた次の瞬間、一緒にウエディング・ケーキの上に倒れ込んでしまった。米英戦争勃発かと世間は大騒ぎになり、二人は全世界に向けて仲のよさをアピールすることになるが……

(原題：Red, White & Royal Blue)

待望のコミカライズ！『赤と白とロイヤルブルー』先行配信＆ポイント増量フェア

本作の先行配信に伴い、関連作品がポイント10倍になるフェアを開催。フェア期間は、2025年12月20日(土)～2026年1月2日(金)となっている。各詳細は特設サイトにて。