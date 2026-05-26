結婚2年目…周囲も羨むイケメンで誠実な夫と、平穏な生活を送っていた29歳の文(あや)。ある日、文は夫のスマホに届いた意味深なメッセージを見てしまう。そして帰りが遅くなり始める夫…。夫の浮気、追及する？しない？迷いの結婚生活が始まる――。

累計500万部を突破した大人気作『にぶんのいち夫婦』(原作:夏川ゆきの 漫画:黒沢明世)より、一部をご紹介します。

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第6話

次回、続きます。『にぶんのいち夫婦』は、コミックシーモアなど各電子書店で配信中。また、完全新作の番外編スピンオフも絶賛配信中です!

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(C)夏川ゆきの・黒沢明世/マンガボックス