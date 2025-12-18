ゴンチャ ジャパンは12月26日より、新年に合わせて本格的な抹茶と紅白のトッピングを楽しめるデザートティー「もちmochi抹茶」を国内ゴンチャ全店(一部店舗を除く)にて期間限定で販売する。

もちmochi抹茶

2026年初の新作として発売されるのが、「もちmochi抹茶」。国産抹茶100%の奥深い風味にほんのり甘いピンク色の「おもちパール」がよく合う。

さらに、ドリンクだけでなく抹茶フィナンシェも登場する。

「もちmochi抹茶 ミルクティー」(ICED/M/670円)は、コクと旨み、香りを最大限引き出した抹茶に、「おもちパール」とミルクフォームを合わせた紅白の色合いのミルクティー。

「もちmochi抹茶 ほっとミルクティー」(HOT/S/670円)は、奥深い味わいの抹茶にミルクフォームと「おもちパール」を合わせたホットミルクティー。やわらかくもちもちの食感の「おもちパール」は温かさでとろけるような食感に。コクと旨みが際立つ1杯。

もちmochi抹茶 ほっとミルクティー(HOT/S/670円)

「おもちパール」(90円)は、ホットのドリンクにトッピングするとよりとろけるような食感が楽しめる。「黒糖ブラック ジェラッティー」や「焙じ茶 ミルクティー(HOT)＋ミルクフォームトッピング」との相性が良い。

「抹茶フィナンシェ」(220円)は、抹茶の豊かなコクと旨みを楽しめるしっとり食感のフィナンシェ。抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくら炊いたあずきがやさしい甘さを添える味わいの一品。

なお、「もちmochi抹茶」と「抹茶フィナンシェ」を一緒に購入すると20円引きになる。追加トッピングは1つまで可能。

また、ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店では12月18日から先行販売(トッピングのみ12月26日から販売)する。