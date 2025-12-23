12月26日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(23:30～)は、トーク名場面集を放送。尾野真千子、斎藤工、仲間由紀恵、坂東龍汰、松坂桃李が登場する。

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。2025年最後の『A-Studio＋』はトーク名場面集を届ける。

現在、沖縄在住の尾野真千子の回で鶴瓶は沖縄まで足を運び、尾野が女将を務める“北山食堂”で夫とスタッフたちに取材を敢行。俳優とは全く異なる“女将としての仕事”を楽しんでいる様子が次々と明かされていく。藤ヶ谷は姪っ子＆甥っ子たちに取材を行い、「綺麗なんだから普段からメイクして」とのお願いを本人に伝える一幕も。尾野から新たに届いたVTRメッセージでは、沖縄での反響など後日談も語られる。

斎藤工の回では、「芸人さんなど異業種の方々が演技をすることに可能性を感じている」と明かし、その飽くなき探求心から覆面芸人・人印（ピットイン）としてR-1グランプリに出場していたという意外な事実が明らかに。また、リリー・フランキーへの取材では“ぬか漬けにハマっている”“食生活がストイックすぎる”など意外な私生活が明らかになる。

仲間由紀恵をゲストに招いたときには仲良しの先輩俳優・常盤貴子を取材。“常盤の新婚旅行に仲間が帯同していた”“新婚旅行なのに常盤夫婦の部屋で一緒に一夜を共にした”など仲間のおおらかな性格が垣間見えるエピソードが次々と語られる。

坂東龍汰の回では、両親を取材。高校生の頃、「自宅にWi-Fiが欲しい」と父親にお願いしたところ、「腕相撲に勝ったらいいぞ」とまさかの条件!?坂東は毎日筋トレに励み、ついに父親に勝利するが、予想外の結末にスタジオは笑いに包まれる。さらに放送後、後日談として坂東家で新たに起こったエピソードがVTRメッセージで届けられる。

松坂桃李は“出演する作品の選び方”“昔から意識している岡田将生の存在”など俳優としての考え方が語れる一方、「子育てが楽しい」というパパとしての一面も赤裸々に語られていく。

豪華ゲストたちの貴重なトークと尾野真千子＆坂東龍汰から届いた放送後日談に注目だ。

