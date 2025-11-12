女優の井川遥が、14日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

井川遥

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。

今回のゲストは番組初登場となる井川遥。鶴瓶は、井川が映画初出演を果たした作品で共演して以来、23年来の親友である板谷由夏に取材。お互いに2児の母であり、毎日連絡を取り合うほど仲良しだという2人の関係性が語られる。長い時間をともに過ごしてきた板谷が語る井川の素顔とは?

藤ヶ谷太は、数多くのCMでタッグを組んできた映像監督・小松真弓を取材。どんなお願いにも笑顔で応え、周りをやさしく包み込む…そんな井川の人柄に、監督は思わず付けたあだ名とは? 一方で、作品づくりへのこだわりは人一倍。アザができても妥協しない姿に、監督が感じた「俳優・井川遥」の芯の強さが語られる。

さらに、鶴瓶と藤ヶ谷は、小学校時代からの幼馴染を取材。小学生のときに熱中になったスポーツ”ネットバレーボール“の話題や仲間たちと過ごした青春の日々が振り返られる。高校でミスコン3連覇したという井川。驚くべきモテ伝説が明かされ、思わず「もうやめて～」と頭を抱え照れてしまう場面も。

そして、11月14日公開映画『平場の月』で共演した堺雅人も、現場で見た井川のチャーミングな姿や、意外な一面について語る。

穏やかで、優しくて、でも実はとても情熱的。そんな井川遥の“人としての魅力”を、ゆかりの人たちの言葉を通してたっぷりと描き出す30分となっている。

