『ほくでんグループ presents STVラジオ「島太星のぽっぷんアイランド」公開収録〜あんもないととの輪〜』が12月14日、北海道札幌市のSTVホールで行われた。大雪に見舞われた札幌に、北海道内外から約400人のファンが集結。ゲストでタレントのオクラホマ河野真也とのトークや島の生歌披露、抽選会などが行われ、放送2回分・約1時間半に及んだ収録会場には、最後の最後まで笑顔があふれた。

大雪の札幌に笑顔が広がる、オクラホマ河野との軽妙トークで会場が一体に

2015年10月、大泉洋・安田顕らTEAM NACSが所属する北海道の芸能事務所クリエイティブオフィスキューとソニー・ミュージックエンタテインメントによる北海道男子限定オーディション番組『アオタガイ学園』が放送開始。翌年にNORD(ノール)を結成することになるメンバーの最終選考の場所が、このSTVホールだった。

今や北海道内外で広く活動する“タレント・島”の誕生の地。収録前、午後2時ちょうどに舞台袖から現れた島が会場に向かって「僕も2日前に東京から飛行機で(北海道に)来たんだけども、だいぶ遅延とか欠航とかされてる中、『飛行機で来たよ!』って方はいらっしゃるんですか? ちなみに今日、(北海道外に)帰られるよって方もいるんですか?」とたずねた。

数人が手を挙げると、「なんか、4時ぐらいから天気が荒れるらしいので、もう帰ったほうがいいかもしれませんね」。遠方から駆けつけたファンに、いきなり帰宅をうながす前代未聞のトークからステージが始まった。

ゲストで、事務所の先輩でもあるオクラホマ河野が現れると、「わざわざ…いそがしいのに…暇だったんですか?」。続けて「クリスマス予定なさそうですもんね」と畳み掛けると、河野は「家族おんのや、オレ。めちゃくちゃクリスマス予定ある。しかも、今日はクリスマスでもなんでもない日や!」と大声で突っ込み、ホールがドッとわいた。

さらに河野が、この日の公開収録が“ほくでんグループ presents”であることを、島が会場に紹介していないことを指摘すると、島は「ほくでんさん、ごめんなさい」と両手を顔の前で合わせて平謝り。河野は「今日みたいな日は、ほくでんさん、大変なんやで。温度の高い雪の日は、“着雪”といって電線に雪がつくから、その重みで電線が切れたりする。その心配もあるから、ほくでんさんも忙しい!」と、島を諭す場面もあった。

本番は、島が「ほくでんグループ presents STVラジオ島太星の」までを言い、会場のファンが「ぽっぷんアイランド!」と声を合わせて始まった。1本目の12月20日夜10時からの放送予定分は、駆け出しの頃の島と河野のSTVホールの思い出、島から河野に送られた奇妙奇天烈で意味不明なLINEの暴露、「2025年のビッグニュース」をテーマにしたリスナーからの手紙を読むコーナーと続いた。ラストは、通常の放送と同じように「島太星のぽっぷんアイランド、お相手は、NORDの島太星でした」と島が話したあと、会場のファン全員が声を合わせて「大好きだよ〜」で締めた。

2本目の収録との間のトークも、島の独壇場だった。1本目の収録について「最初はだいぶ肩に力が入ってましたけど、リラックスしてきました。今はおっぴろげにいけます」と、島ワード全開。2本目の収録については「あっという間に終わりますので、帰る時間を考えず、もうしばらくおつきあいくださーい」と、1本目とは真逆のアナウンスをして、河野と会場のファンを笑わせた。

年内最後の12月27日夜10時から放送予定の2本目は、「年内ラストの放送を(河野)師匠としめれるなんて、僕、光栄です」の一言で始まった。河野が「本当に?」と聞くと「僕、いつか師匠とラジオ番組をやってみたいという夢があったんです」と返す島。河野が「いつから?」と聞くと、島が「昨日」と答え、会場は爆笑の渦に包まれた。「昨日も師匠とどんなやりとりをするんだろうと考えたら、すっごく眠れました」と、漫才のようなやりとりが続いた。

ほくでんグループテーマ楽曲『365日の明日』生歌に涙するファンも

「2025年のビッグニュース」をテーマに、「人生で初めて骨折した」というリスナーからのお便りについて話した後は、河野の「2025年の思い出」が語られた。そしてラストは、ほくでんグループテーマ楽曲でCMソングでもある『365日の明日』を、島が歌い上げた。その高く透き通った声に、思わず涙を目にためるファンもいた。

収録終了後は、島や河野の直筆サインが入ったグッズの抽選会が行われ、幸運な10人がお宝を手に入れた。さらに、島が徳永英明の名曲『レイニーブルー』を披露。

また、開場前にはほくでんグループによる抽選会が入場口で行われ、『365日の明日』のCDや、ワッペン、特製タオルなどが多くの来場者にプレゼントされた。12月27日・28日にはNORDの4人によるライブを札幌・サッポロファクトリーホールで開催、年明け1月23日からは島太星の単独ライブが東京と札幌で計4公演行われる。

「本日は2曲も聞いていただき大変恐縮でございます。今日のラジオ収録は、真也師匠のおかげで、皆様のおかげで100点が取れたんじゃないかと思っています。とっても楽しかったです。また来年もラジオをずっと続けていきたいので、みなさんとまた公開収録もやりたいなと思っています。本当に今日はお足元が悪い中、来ていただいて感謝です。ほんっとーにありがとうございました! じゃねー」と島は挨拶し、投げキッスをしてホールの袖に姿を消した。