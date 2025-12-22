「わんこ達に導かれ…」北野日奈子、結婚を発表　乃木坂46 OGからも祝福の声

元乃木坂46の北野日奈子(29)が20日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

  • 北野日奈子　撮影:宮田浩史

北野は、「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と音楽ユニット・キマグレンのクレイ勇輝と結婚したことを発表。

「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに惹かれ信じたいと心から思いました」とコメントした。

続けて、「愛おしいわんこ達と共に笑顔の絶えない明るい家庭をふたり協力し支え合いながら築いていきたいと思います。これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつのお仕事に真摯に取り組んで参りたいと思っています。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」とつづった。

この投稿に、ファンから「きいちゃん、おめでとう」「末永くお幸せに」などのコメントが寄せられたほか、同じく乃木坂46 OGの衛藤美彩や堀未央奈らからも祝福の声が届いていた。

北野日奈子は、1996年7月17日生まれ。2013年より乃木坂46として活動し、2022年4月30日に同グループを卒業。同年、YouTubeチャンネル『きたのひなこ』を開設。「皆さんの日常に溶け込めるような、皆さんの毎日を密かに応援できるようなそんなチャンネル」を目指して更新している。

