元乃木坂46でタレント・俳優の松村沙友理(33)が3日、自身のインスタグラムを更新し、結婚と妊娠を発表した。

松村沙友理

松村は「私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表。

「日頃より温かく支えてくださっている皆さまのおかげで、今日まで前向きに仕事に取り組むことができており、改めて心より感謝申し上げます。また、体調のこともあり、日々の細かな調整などさまざまなお気遠いをいただいておりますことにつきましても、この場をお借りして深く御礼申し上げます」と感謝した。

続けて、「わんこも二匹に増え、守るものができたことで、日々の気持ちがより豊かになり、たくさんのパワーをもらっています。体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！」とつづり、「至らぬ点も多々あるかと存じますが、今後とも変わらぬご指導ご鞭槌のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

この投稿に、「結婚妊娠おめでとう」「さゆりんごおめでとうございます」「末永くお幸せに」「元気な赤ちゃん産んでくださいね～」などと祝福のコメントが続々。ドレス姿の松村と2匹の愛犬との3ショットも添えており、「さゆりんご愛犬かわいいすぎます」「まっちゅんのドレス姿も、最高に可愛い」「可愛いがいっぱい」といった声も寄せられている。