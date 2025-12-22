お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、YouTubeチャンネル『サントリー公式チャンネル (SUNTORY)』で公開された動画に出演。『M-1グランプリ2025』決勝でピリついた瞬間を明かした。

野田クリスタル

中川家・礼二のある発言が話題に

楢原真樹(ヤーレンズ)が「礼二さんが『(配信に出ずに)帰っていい』って言うから、帰ろうかと思った」と、中川家・礼二が大会の最後に放った発言に触れると、野田は「あれ結構ピリついてさ。俺はどういう反応をしたらいいんだろう? って」と回想。

出井隼之介(ヤーレンズ)が「(マヂカルラブリーが)一番配信を頑張ってるから(笑)」と気持ちを汲む一方で、さらに、楢原が「礼二さんマジの顔で『もうええ、もうええ』って(笑)」と続けると、野田は「あれはだいぶピリつきましたよね?」とスタッフに同意を求めながら、「しかも礼二さんだから、誰も強く言えないしさ」とこぼし、笑いを誘っていた。