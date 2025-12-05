『M-1グランプリ2025』の決勝進出者発表会見が4日、都内で行われた。司会は昨年に引き続き、マヂカルラブリー(野田クリスタル、村上)が担当した。

野田クリスタルが会いたかった芸人

会見が始まり、報道陣の前に姿を見せたマヂラブの二人は「みなさん、お疲れさまです!」と労いつつ、村上が「お集まりのみなさま、そしてTVerスペシャルライブをご覧のみなさま、『M-1グランプリ2025』決勝進出者発表会見MCのマヂカルラブリーでございます。お願いします!」と自己紹介。

続いて、野田は「なんとか今年は評判のいいMCにしたいと思います! 型にはめてはめて、守りに入っていこうかなと思います」と宣言した。

また、村上から準決勝を観た感想を聞かれ、野田は「とにかく僕は、ピ夜に会えて良かったです」と返答。今年の「ベストアマチュア賞」に選ばれ、準決勝前にネタを披露したピ夜だが、野田は「ピ夜に会うために(準決勝に)来たのではないかと。会いたかった! もう僕は追っかけです。ピ夜の追っかけをやってます」と感慨深げに話した。

『M-1グランプリ2025』ファイナリスト

『M-1グランプリ2025』の決勝に駒を進めたファイナリストは、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、ヤーレンズ、真空ジェシカ、めぞん、ママタルト、たくろう。ドンデコルテ、豪快キャプテン、めぞん、たくろうの4組が初の決勝進出となる。

決勝戦は12月21日(18:30〜)にABCテレビ・テレビ朝日系列にて全国ネット生放送。上記9組に、決勝前に東京・EX THEATER ROPPONGIにて行われる敗者復活戦で選ばれる1組を加えた、計10組で優勝賞金1,000万円と漫才日本一の称号を競う。

「敗者復活戦」は同日(15:00〜)にABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで生放送予定。