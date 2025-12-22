美容誌『美的』主催、読者と美容賢者が選んだ“その年、最も良かったコスメ”を表彰する「ベストコスメ」の年間ランキングがきょう22日発売の『美的』2月号で発表される。例年この「ベストコスメ」とともに発表されて高い注目を集めるのが、読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる賞「美的ベストビューティウーマン」。今年は、「圧倒的な美しさはもちろん、佇まいそのものに憧れます」と読者から圧倒的な支持を集め、有村架純がベストビューティウーマンに輝いた。

有村架純

受賞を記念した2月号の3パターンの表紙では、まぶしい笑顔に目を奪われる通常版をはじめ、有村らしいナチュラルで透明感あふれる魅力を届ける。

さらに中ページでも、きめ細かな美肌に加えて、しなやかなスタイルやデコルテの美しさが際立つ多彩なカットを撮り下ろしたほか、スペシャルインタビューも掲載する。

自信がないところも、コンプレックスも、全部まるっと含めて･･･

2010年のデビュー以来数多くの映画やドラマ、CMで活躍し、直近もNetflixシリーズ『さよならの続き』や映画『ブラック・ショーマン』での好演が記憶に新しい有村。老若男女問わず支持され、まさに国民的俳優の名にふさわしい活躍が続きますが、本人によれば自信があるというタイプではなく、コンプレックスも決して少なくはないという。

「でもそういったところも全部まるっと含めて『美的』読者のみなさんがいい印象を持ってくださったということがすごくうれしいですし、また頑張ろうという励みになります」

インタビューでは、自分の時間をしっかりもつことができたというこの1年の印象的な出来事や「自分に自信がないからこそ、いろんなことに向き合ってきました」と語る最新のビューティ事情にクローズアップ。さらに、2026年への抱負も明かし、有村にとって、ズバリ美容とは? さまざまな役を演じ分け、第一線で活躍する今、大切にしている思いとは? なども語っている。

きょう22日に「美的ベストコスメ大賞」の贈賞式を開催。有村の登壇の模様は、『美的』公式YouTubeで18時頃から生配信予定(アーカイブ配信あり)。贈賞式には、「美的ベストビューティマン」の渡辺翔太、『美的』のお姉さん版『美的GRAND』の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」の北川景子も登壇する。