フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)の「クズ芸人」シリーズで話題となったお笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫と室田稔が、25日に放送されるニッポン放送のラジオ番組『ナイツ ザ・ラジオショー』(毎週月～木曜13:00～)に生出演する。

これは、今年放送30周年を迎えた『ザ・ノンフィクション』と、25日に放送1000回を迎える『ナイツ ザ・ラジオショー』のコラボ企画として実施するもの。「クズ芸人」シリーズは、芸を磨く努力は皆無で、ネタ見せをサボり、パチスロに興じ、“ギャラ飲み”と借金で、その日暮らしの日々を送る小堀を追った作品で、ナイツはこれまで、『ラジオショー』でのトークで話題にしてきた。

さらに、今年開催された『ナイツ独演会 333と555』では、『ザ・ノンフィクション』のシーンの一部をナイツの2人が“完コピ”した10分を超えるVTRを制作して上映。満員の観客を沸かせた。

ガッポリ建設とナイツは旧知の仲で、互いの芸人人生をよく知る関係だけに、コンビの歩み、『ザ・ノンフィクション』出演後の反響、その後の変化など、本音のトークが展開される予定だ。

YouTubeチャンネル「フジテレビドキュメンタリー」では、ナイツ・塙宣之を追った告知映像を配信中。25日の『ラジオショー』生放送の模様は、大みそかのフジテレビ『ザ・ノンフィクションの大みそか2025～放送30周年スペシャル～』の放送後に配信される。

そして、大みそかの徳場では、ガッポリ建設の2人が挑んだ『キングオブコント2025』挑戦の舞台裏が初公開される。

両番組スタッフのコメントは、以下の通り。

『ザ・ノンフィクション』西村陽次郞チーフプロデューサー(フジテレビ スタジオ戦略本部・第3スタジオ)

「日頃から『ザ・ノンフィクション』は、フジテレビでの放送だけでなく、ラジオなどの他メディアやSNSなどで話題になることが多い番組です。『ナイツ ザ・ラジオショー』 でも話題にしていただくことが多く、今回、メディアの垣根を越えてスペシャルコラボ企画が実現できたことを、とてもありがたく、うれしく思うとともに、私自身、誰よりも楽しみにしています。ナイツ・塙さんを追った告知映像も、ぜひご覧ください」

『ナイツ ザ・ラジオショー』石田誠プロデューサー(ニッポン放送 コンテンツプロデュースルーム)

「もともと『ザ・ノンフィクション』が好きな塙さんでしたが、今年1月に放送された「ガッポリ建設小堀さん」の回を見た際、相当な衝撃を受けたようで、まさかの4日連続で、ラジオのフリートークネタにしていました。『ナイツ ザ・ラジオショー』1000回記念の企画を考えている時に、今回の楽しいご相談をいただきました。ぜひ25日の生放送を聴いていただいた後に、大みそかの『ザ・ノンフィクション』を見ていただきたいです」