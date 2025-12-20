バンダイは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』ほかより「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10個入)」(7,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。

2026年6月発送予定「MOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10個入)」(7,150円)

組立済み可動ユニット“MOBILITY JOINT”を搭載した食玩ガンダムシリーズ「MOBILITY JOINT GUNDAM」は、MOBILITY JOINTと各種パーツ＆シールで完成するプラ製アクションモデル。

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「ガンダム・バルバトス(第1形態)」が登場したほか、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』より 「ガンダムNT-1」「ケンプファー」「ジム・スナイパーII」などがラインナップ。

「ガンダムNT-1」はEXパーツによりにチョバム・アーマー装備型に換装が可能。さらにEXパーツにより各種形態への武装強化が可能となっている。全8種で展開。

【ラインナップ】

1. ガンダム・バルバトス(第1形態)

2. ガンダムNT-1

3. ケンプファー

4. ジム・スナイパーⅡ

5. ガンダム・バルバトス用EXパーツ

6. ガンダムNT-1用EXパーツ

7. ケンプファー用EXパーツ

8. ジム・スナイパーⅡ用EXパーツ

※BOX販売のみ。

※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。

(C)創通・サンライズ