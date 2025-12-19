フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、新宿・歌舞伎町で「日本駆け込み寺」の再建を託された26歳の新代表を追った「26歳 きょうも崖っぷち～歌舞伎町 駆け込み寺の危機～」を、21日に放送する。

世界有数の歓楽街、新宿・歌舞伎町にある「日本駆け込み寺」は、23年にわたって、DV、ストーカー、金銭トラブル、命を絶つことを考える人など、行き場を失い、居場所のない人々を支えてきた。しかし今年5月、事務局長が薬物所持で逮捕されると東京都からの補助金や支援者からの寄付金が突然、打ち切られることになった。

危機的状況の中、再建を託されたのが26歳の新代表・清水葵さん。自らも複雑な事情を抱え、いじめに苦しんだ過去を持つ彼女は、ボランティアや被災地支援を通じ、「安心して助けを求められる居場所を作りたい」という強い思いを抱いてきた。

だが現実は厳しく、家賃の支払いは常にギリギリで綱渡りの金策に奔走する毎日。それでも8月に活動を再開すると、行き場のない若者に休憩の場を提供し、歌舞伎町の夜回りも始めた。

そんな中、18歳でホストにのめり込んだ女性が頻繁に訪れるようになった。彼女にとって駆け込み寺は「居心地が良い場所」だという。やがて彼女は清水さんを手伝う側に回り、支援の輪は少しずつ広がっていく。

駆け込み寺を守りたいという思いで、清水さんは存続のためイベントや街頭募金を企画。さらに、24時間相談できる“居場所”を作ろうとするのだが…。

駆け込み寺の復活に全てを懸けた26歳の奮闘を、岡崎紗絵のナレーションで見つめていく。

