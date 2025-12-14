14日放送の大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)の最終回に、九郎助稲荷役で語りを務める綾瀬はるかが巫女の姿で登場した。

巫女の姿に扮した九郎助稲荷役の綾瀬はるか

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。

綾瀬は、明和の大火を無事逃れ、復興した吉原に戻ってきた九郎助稲荷として語りを担当。吉原を、江戸を、そして蔦重を、天から見守り、時に蔦重に寄り添いながら、物語を案内してきた。

そして、第1回では花魁、第17回では町娘や武士に化けて本編に登場。3度目の今回は、巫女の姿で蔦重の前に現れ、死のお告げを伝えるという重要な役割を担った。

綾瀬は「九郎助稲荷です。たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で3回目になります。たまにこうして登場させていただいて、収録がとても楽しかったです。地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした」とコメントしている。

脚本を手掛けた森下佳子氏と綾瀬は、数々の作品でタッグを組んでおり、綾瀬の語りへの起用は森下氏の希望だったという。

森下氏は「綾瀬さんは好感度が高いというか、聞きやすい声だと思うんです。耳慣れない言葉や題材がめちゃくちゃ出てくるお話だったので、馴染みやすくしゃべってくれる人がいいな、あまりお勉強チックにはならない感じの人がいいなと思った時に綾瀬さんのことが思い出されて、それでお願いしました」と綾瀬に託した思いを説明。

綾瀬の語りに助けられた部分も大きいようで、「お稲荷さんは時空を超えた存在なので、未来のこともわかっている。わかりにくいことを今で言うとどういうことですよとナレーションで入れさせていただいたり、会話でツッコめないところをツッコませてもらったり、甘えさせてもらったところは随分あります」と感謝し、本編への登場についても「私がまだ若い頃からずっと一緒にやっている方なので、私は見たらほっとしますよ」と話していた。

