2025年9月にオープンした「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」。ここでは“カフェベーカリー”として、エスプレッソを使ったビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」を楽しむディップスタイルを提案しています。12月3日からは新作のコルネッティが登場し、ホリデーらしいディップスタイルが体験できるということで、都内で行われた試食会でひと足先に味わってきました。

12月3日より発売する『コルネッティ ラズベリー チョコレート』を『ストロベリーラベンダー ラテ』と合わせるホリデーディップスタイルを体験

“カフェベーカリー”スターバックス リザーブ カフェとは？

スターバックス リザーブ カフェとは、日常の少し上質な大人のご褒美を体験コンセプトに、エスプレッソを使った多彩なビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」をともに、コーヒーの楽しさを広げるカフェベーカリーのこと。ここでは、ミラノの人々のようにエスプレッソビバレッジとコルネティを楽しむディップスタイルを提案しています。

12月3日からは、季節を楽しむディップスタイルとして「ホリデーディップ」を提案。新たに登場する『コルネッティ ラズベリー チョコレート』を『ストロベリーラベンダー ラテ』にディップするという華やかなコンビネーションが楽しめるのだそう。まずはそれぞれの味わいを紹介します。

『コルネッティ ラズベリー チョコレート』は、中にとろりととろけるチョコレートクリーム、天面には店内で炊き上げたラズベリージャムがトッピングされています。

コルネッティはザクザクとした心地良い歯応え。とろりと溢れ出すチョコレートクリームは甘すぎずカカオのコクをしっかりと感じられます。ラズベリージャムも甘さは控えめで、チョコレートクリームとマッチする程良い甘酸っぱさを感じられました。

『ストロベリー ラベンダー ラテ』(Hot / Iced Tallサイズのみ 持ち帰り756円、店内利用770円)

続いては、スターバックス リザーブのエスプレッソにラベンダーフレーバーシロップを加え、ブリーズドライストロベリーをトッピングした『ストロベリーラベンダー ラテ』をひと口。ラベンダーの華やかな香りが加わったラテはまろやかでやさしい味わい。寒い冬に心をほぐしてくれるかのようなリラックス感を得られました。

それぞれの味わいを堪能したところでいざディップ！1口目は、がふわふわのスチームミルクに浸すのをおすすめしていただいたので早速チャレンジしてみると、パリパリな食感はそのままに、ベリーとミルクのやさしく華やかな味わいが口いっぱいに広がります。ディップすることでコルネッティのバターの味わいがより強く感じられ、リッチなコク深さを楽しめました。

2口目はラテにチコレート部分を浸してみることに。ザクザクな食感から溢れ出るチョコレートクリームはよりまろやかになり、やさしい味わいで心まで満たされます。ブリーズドライのストロベリーをすくって食べれば、ストロベリーとチョコレートの相性抜群な味わいを堪能できますよ。

スターバックス リザーブ カフェでは、コーヒーディスカバリーカウンターに用意されているアレンジアイテムも魅力のひとつ。シナモン、ミントパウダー、カカオニブ、ピンクペッパー、黒糖、アガベシロップから自分好みのアレンジを楽しめます。

筆者がプラスしたのは、一押しのカカオニブ。カリカリとした食感とチョコレートの香りが強まり、より大人なリッチな味わいに変化しました。チャイなどスパイシーな味わいが好みの人にはピンクペッパーを、チョコミン党の人にはミントパウダーを加えるのがおすすめですよ。

『コルネッティ ラズベリーチョコレート』の販売期間は、12月3日(水)からなくなり次第終了。スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店のみで販売されるので、新宿に行った際には、見た目からも味わいからもホリデーらしさを感じられるスペシャルな組み合わせで、ホッとするひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？