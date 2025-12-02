スターバックス コーヒー ジャパンが運営する全国のスターバックス店舗では、これまで店頭レジでの購入のみだったフードロス削減プログラム「SAVE FOOD」の購入方法に、12月1日から、Mobile Order & Pay (モバイルオーダー&ペイ)での購入も可能になった。

2021年よりスタートした同プログラムは、当日のドーナツやケーキ、サンドイッチなどのフード商品を閉店3時間前をめど(実施有無・開始時間は各店舗の在庫状況に応じて変更あり)に20%OFFにて販売し、その売上の一部を認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下、むすびえ)に寄付するというもの。

同プログラムは、同社の、地球から得る量よりも還元する量を増やすことを実現するリソースポジティブカンパニーへの取り組みと、地域コミュニティのつながりへの取り組みの一環として実施しているプロジェクト。

今回、新たに導入されたMobile Order & Payで注文する際は、Mobile Order & Payの画面で店舗を選択すると、同プログラムを実施中の店舗の場合、対象商品に「SAVE FOOD」のマークが表示され、画面上で注文が可能となる。注文が完了すると画面上に同プログラムへの参加に対する感謝を伝えるメッセージが表示される。

Mobile Order & Payでの注文方法

なお、店頭レジでの注文における「SAVE FOOD」開始と、Mobile Order & Payにおける「SAVE FOOD」開始には時間差が生じる可能性がある。