3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、20日(23:00～)に放送される日本テレビ系番組『Google Pixel presents ANOTHER SKY SP』で、ドイツを旅する。

Mrs. GREEN APPLE

今回の旅では3人それぞれの単独行動にも密着する。サッカー少年だった若井滉斗は、プロサッカー選手・堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトのホームスタジアム「ドイチェ・バンク・パルク」へ。スタジアム内を特別に案内された若井の前に、堂安律選手がサプライズ登場。大興奮の若井と、Mrs. GREEN APPLEの楽曲を聴くという堂安選手が言葉を交わす。その後訪れたギターショップでは、あるギターとの出会いが若井を待っていた。

キーボード担当で、フルート奏者でもある藤澤涼架は、運命の出会いを感じさせた愛用フルートのメーカー・メナートの工房を訪れる。1891年に設立以降、家族による伝統的な手作業製法を代々守り続け年間のフルート製造本数はわずか12本程度というメナートで、職人の楽器に込められた想いに触れる。そこで手にしたフルートは感動的な響きを奏でる。

若くして哲学に触れてきた大森元貴は、多くの文豪や哲学者が愛し、学問の街として知られる、ハイデルベルクへ。ドイツ文学の父・詩人・作家・法律家など多面な才能を持つゲーテの生家や、マックス・ヴェーバーやヘーゲルらも教鞭をとった大学、多くの哲学者や詩人が歩き思索した「哲学の道」を訪れる。ミセスの全楽曲の作詞・作曲を担当する大森の持つ「人の心を動かす言葉の強さ」のルーツともいえる土地で、自身の哲学と楽曲制作について語る。

最終日に再び集合した3人は、本場のクリスマスマーケットを満喫。そして毎年恒例となっている3人のクリスマスパーティーでは仲良くクリスマス飾りやプレゼント交換など、仕事を忘れて「友達同士」の時間を過ごす。デビュー10周年の歩みを振り返りながら、それぞれがメンバーへの想いを語る。

スタジオではMCの今田耕司・堀田真由と、ドイツ旅のエピソードやメンバー3人の出会い、そして音楽への想いついてトークが盛り上がる。

【編集部MEMO】

Mrs. GREEN APPLEは、24日(21:30～)に放送される日本テレビ系音楽バラエティ特番『Happy MUSIC アワー!!!』にも出演。Mrs. GREEN APPLEの楽曲をクリスマスにふさわしい特別な演出で届け、くりぃむしちゅーの上田晋也と有田哲平、Mrs. GREEN APPLEのファンを公言する滝沢カレンも登場する。

