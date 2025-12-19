フジテレビのドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』(全4話／FOD：12月24日0:00一挙先行配信、地上波：1月11日23:15～)に、中田青渚が出演する。

中田青渚

このドラマは、『silent』『いちばんすきな花』『海のはじまり』など数々のヒット作を手がけた脚本家・生方美久氏の待望の新作です。優しい嘘、人を傷つける嘘、無意味な嘘…そんな様々な「嘘」にまつわる人間模様を描いた、クリスマスの夜を舞台にした男女の物語だ。

主演は、菊地凛子。離婚後、不運続きの生活が続いている主人公・大森みつ子を演じる。みつ子の元夫で、離婚後も新潟で暮らす小林幸助役には、錦戸亮。コミュニケーションが苦手だが正義感の強い“自称”刑事・並木正義を竹原ピストル。クリスマスイヴの夜に1人でいる女性を狙う“自称”結婚詐欺師・中村信を塩野瑛久が演じる。

中田が演じるのは、みつ子が幸助と離婚する原因となった不倫相手・与田真理子。彼女がクリスマスの夜に居酒屋でお酒を共にすることになったみつ子、幸助、中村、並木の4人と、どんな化学反応を起こすのか。

また、FUJIBASE「yosuga」が流れる主題歌入りスポット映像を公開。嘘と本音が交錯する本作の世界観に、楽曲が静かに寄り添い、登場人物たちの感情をより深く映し出している。

コメントは、以下の通り。

「リコピンこと与田真理子役を演じさせていただきます、中田青渚です。

お話をいただいた時、生方さんが描く世界に再び入れることがとても嬉しかったです。

テンポの良い会話劇の中に色んな嘘や伏線が紛れているので何度でも楽しんでいただけると思います。

魅力的なキャラクターばかりですが、クセが強く憎めないキャラのリコピンも愛していただけますように」

金城綾香プロデューサー

「リコピンは、このドラマをかき回すいわば“影の主役“と言っても過言ではありません。ドラマを見進めれば見進めるほど、どんどんリコピンの情報は増えていくのに、どんな人なのかわからなくなっていく…。それなのに、あっけらかんとしたところもあって、周りの男性陣を虜にして、女性にとってはイライラする部分もありますが、リコピンの魅力に釘付けになるーー。ドラマのテーマである“嘘“と“ホント“が表裏一体で存在することを体現するような、ある種の現代のファムファタールを探していました。中田さんは、色気も毒気も可愛らしさもお持ちで、ちょうど良い調合をリコピンという役に注いでくださり、この役を完璧に体現してくださいました。衣装合わせで、“あ、リコピンだ”とスタッフからも声が漏れていました。どうかこの５人目のメインキャストにもご注目いただいて、ドラマを楽しみにご覧ください」