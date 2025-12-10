スターバックス コーヒー ジャパン は、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京(以下、ロースタリー 東京)にて、京都の二寧坂に工房を構える島田耕園人形工房とコラボレーションした干支や縁起物のアイテムを12月13日に発売する。

本商品は、日本各地の文化や産業の背景にある技術、人の情熱を、ロースタリー 東京から広く発信する「JIMOTO Made+」(ジモト メイド プラス)シリーズから登場。1859年の創業以降、代々丹精込めて作品を創り続ける島田耕園人形工房とのコラボレーションアイテムは、例年登場を待ち望む声も多い年末の風物詩のひとつ。

今年のコレクションでは、島田耕園人形工房の代表作でもある伝統の御所人形や縁起物の招き猫に加え、2026年の干支「午(うま)」をモチーフにした華やかで縁起のよいアイテムの数々が登場する。

さらに今回、クリスマスの訪れを感じさせるサンタクロースや雪だるまなどのモチーフをあしらった“クリスマス土鈴”が初登場。手のひらに収まる小さな鈴の音が、冬のひとときをあたたかく包み込む。

詳細情報は以下の通り。

商品名・価格(表示価格は税込の総額表示)。

『JIMOTO Made+ 東山 干支置物午金(左) /干支置物午白(中央) /干支置物午黒(右)』 各 1,600円。

2026年の干支である「午」をモチーフにした、ころんとしたフォルムと穏やかな表情が特長の干支置物。ところどころに金色の輝きをまとい、静かな中にも新年の喜びや希望を感じさせる佇まいに仕上げた。腰にはロースタリー 東京のシンボルである星のマークが描かれている。

『JIMOTO Made+ 東山 干支土鈴午白(上) /干支土鈴午黒(下)』 各 4,900円。

コロコロという心地よい音色が特長の土鈴。魔除けや縁起物として知られる土鈴は、お守りのような存在として、長い間親しまれてきた。京都のシンボルカラーである紫色の胴掛けをまとった白馬と、スターバックスのブランドカラーである緑色の胴掛けをまとった黒馬が、新年の訪れを華やかに彩る。和やかに音色を奏でるぷっくりとしたフォルムの福午を、新年の始まりに飾ってみては。

『JIMOTO Made+ 東山 御所人形鶴持』 60,000円。

御所人形が、吉祥の象徴である金色の鶴を手にした愛らしい一品。御所人形は、ぽっちゃりした肉付きや真っ白い肌、小さな手足が特長の人形で、子どもの健やかな成長を願って作られたことが始まりとも言われている。新年を心穏やかに、健やかに過ごされることを願ってつくられた、愛くるしい姿が新年を彩る。

『JIMOTO Made+ 東山 福良雀桜』 13,000円。

背中に桜をあしらった福良雀(ふくらすずめ)の置物。寒さから身を守るために羽毛を立て、ふっくらと丸みを帯びた雀の姿を表した福良雀(ふくらすずめ)は、古くから食べ物に困ることなく豊かな一生を送り、子孫繁栄や家内安全、商売繁盛を願う縁起物として親しまれてきた。穏やかな佇まいが、幸福と繁栄への願いをそっと託す。

『JIMOTO Made+ 東山 招き猫八割れ』 55,000円。

毎年登場を楽しみにされている方も多い当コレクションの「招き猫」が、今年は八の字のように額から目にかけて毛色が分かれる“八割れ”模様の黒猫で登場する。末広がりで未来が明るいことを意味する「八」は、縁起のよい模様として親しまれている。商売繁盛の象徴として知られる「招き猫」が、新年から幸せな気持ちと笑顔を招き入れる。

『JIMOTO Made+ 東山 クリスマス土鈴』 15,000円。

クリスマスモチーフの3体がセットになった愛らしい土鈴が初登場。サンタクロースや雪だるま、ブーツのモチーフが並ぶ姿は、心弾むホリデーシーズンをそっと彩る。赤と緑の組紐が華やかさを添え、付属のフェルト敷物に飾っても、吊り下げても楽しめる一品。毎年のクリスマスをやさしく照らす、季節の風情として楽しんで欲しい。

販売店舗は、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京。 販売期間は、12月13日~無くなり次第終了。

※12月13日から12月31日の期間中、一人1商品につき1点まで、以降一人1商品につき10点まで購入可能。