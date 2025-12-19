フジテレビの動画配信サービス・FODでは、連続ドラマ『地獄は善意で出来ている』の配信オリジナルエピソードの独占配信をスタートした。

最終話で命の瀬戸際を生き抜いた高村樹(草川拓弥)は、再び不可解な連れ去り事件に巻き込まれ、かつての“プログラム”の施設へと戻されてしまう。そこで再会したのは、処分されたはずのカトウ(細田善彦)。2人は、組織の手によって再び同じ場所に立たされることになる。

拘束されながら明かされるカトウの過去、そして樹が胸の奥に押し込めてきた“家族の記憶”。彼らの前に立ちはだかるのは、過去のプログラムを支配してきた者たちの新たな思惑だった。

物語の中心となるのは、樹の“出生”にまつわる真実。本編でも語られてきた無戸籍という問題に、逃げずに向き合おうとする樹の前に、ひとりの女性が姿を現す。その出会いが、樹の人生を大きく揺さぶることに。

極限状態で選択を迫られる樹とカトウ。それぞれが歩んできた時間と背負うものが交差し、最終話後の世界で新たな局面を迎える本作。本編とは異なる角度から描かれる人間ドラマが、静かに、しかし確かな重みをもって紡がれる。