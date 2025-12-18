お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズが、20日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』(毎週土曜15:00～)にゲスト出演する。

今回のゲストは結成13年目、コロコロチキチキペッパーズ。西野は「芸能界の恩人」としてアインシュタイン稲田の名前を挙げ、若手当時、「僕らの中でだいぶ刺さった」という稲田に諭された一言を紹介する。

また、関西の観覧者からコロチキへの直球質問が飛び出しナダルが激怒!? 「高校時代、『すっぴんがナダルさんに似ている』と言われた」というトラウマを話す女性に、ナダルは「俺、どうしたらええねん!」と絶叫。そして、「ナダルさんを選ぶ奥様はどんな方?」という質問に、「なめんなよ! さっきから!」と吠えまくる。

そのうえ、飲み会に白いタートルネックを着ていったという女性が「『めっちゃナダルやん!』とイジられ続けた」という話に、さんまは「謝っとかなあかん」と大笑い。ナダルは「謝るために呼ばれたんか!?」とキレまくる。

一方の西野は、観覧者のリクエストで鍛え上げられた肉体美を披露する。ほかにも、コロチキを最もよく知る人物からのタレコミとして、マネージャーの間だけで共有され、本人には決して見せることがないという「禁断の引き継ぎ書」が公開される。

(C)MBS