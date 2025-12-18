バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「DUAL FACE KAMEN RIDER」を2026年4月下旬頃より発売する。全3種で価格は1,000円。12月18日11:00よりガシャポンオンラインで販売を開始する。

2026年4月下旬頃発送予定「DUAL FACE KAMEN RIDER」(全3種・1,000円)

「DUAL FACE(デュアルフェイス)」は、ガシャポンが発信するハイクオリティな新しいアートフィギュアシリーズ。視聴者に驚きと興奮を与え、物語が大きく展開したエピソードに注目し、そのイメージをアートの視点でフィギュアとして新解釈を加え立体化するコンセプトフィギュアだ。

「DUAL FACE KAMEN RIDER」は、“仮面ライダーへと変身するキャラクターが怪人の姿へも変貌する。”ハードなモチーフをPOPなデザインタッチで展開する唯一無二のビジュアルを再現。多数のアートフィギュアを手掛ける谷口亮氏がフィギュアデザインを担当、谷口氏が得意とするデフォルメテイストを全高約70mmの集めやすいサイズ感に凝縮し、クリア素材やメタリック彩色を惜しみなく組み合わせることで、見ごたえ抜群のフィギュアとして完成している。

ラインナップは、「『仮面ライダー555』EP34」、「『仮面ライダー剣』EP34」、「『仮面ライダーオーズ』EP46」の3種。なお発送に先行して全国のカプセル自販機で販売される可能性がある。

(C)石森プロ・東映