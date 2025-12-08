バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週11月第3週に発売するアイテムをご紹介します。

ナルミヤキャラクターズ めじるしアクセサリー

「ナルミヤキャラクターズ めじるしアクセサリー」は、ナカムラくん、ペリエちゃんをはじめとしたナルミヤキャラクターズが、クリア素材のマスコットとなりめじるしアクセサリーで登場。価格は300円、全8種。

ラインナップは、ベリエちゃん（Mezzo Piano）、ブルーベリエちゃん（Mezzo Piano）、ナカムラくん（ANGEL BLUE）、ハナちゃん（ANGEL BLUE）、ルッキー（DAISY LOVERS）、ミンキー（DAISY LOVERS）、ミント（POM PONETTE）、ピコ（POM PONETTE）。

ほっぺちゃん めじるしアクセサリー

「ほっぺちゃん めじるしアクセサリー」は、平成に大ヒットしたサン宝石のキャラクター「ほっぺちゃん」がめじるしアクセサリーになって登場したアイテム。リボンやクローバーはキラキラのラメ塗装。価格は300円、全7種。

zeroni めじるしアクセサリー

「zeroni めじるしアクセサリー」は、ZEROBASEONEとLINE FRIENDSが一緒に作ったキャラクター「zeroni」がクリアな質感でかわいいめじるしアクセサリーになったアイテム。価格は400円、全9種。

ラインナップはbinini、woongnini、hanini、thewnini、taenini、rinini、gyunini、gunini、yunini。

なめこ栽培キット めじるしアクセサリー2

「なめこ栽培キット めじるしアクセサリー2」は、大人気スマホゲームアプリ「なめこ栽培キット」のめじるしアクセサリー第2弾。価格は300円、全6種。

ラインナップは、なめこ、長なめこ、天使なめこ、ねこなめこ、白なめこ、ななめこ。

ハイキュー!! めじるしアクセサリー

「ハイキュー!! めじるしアクセサリー」は、『ハイキュー!!』のキャラクターがてるてる坊主のようなマスコットに。価格は300円、全5種。

ラインナップは、日向 翔陽、影山 飛雄、月島 蛍、孤爪 研磨、黒尾 鉄朗。

おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー5

「おジャ魔女どれみ めじるしアクセサリー5」は、『おジャ魔女どれみ』のめじるしアクセサリー第5弾。第5弾では見習い服やハムスターの姿、パティシエポロンやオヤジーデなど、『おジャ魔女どれみ』シリーズの様々なデザインをラインナップ。価格は300円、全9種。 ラインナップは、見習い服 おんぷ、見習い服 ももこ、マジョリカ、オヤジーデ、パトレーヌコール、パティシエポロン、どれみ（ハムスター）、はづき（ハムスター）、あいこ（ハムスター）。

たまごっち めじるしアクセサリー３

「たまごっち めじるしアクセサリー３」は、大好評のたまごっち めじるしアクセサリー第3弾。価格は300円、全7種。

ラインナップは、まめっち、おやじっち、めめっち、ござるっち、やんぐまめっち、エンたま（まめっち）、ふぁみたま（ちゃんとっち・まめっち・くちぱっち）。

めじるしアクセサリー 純喫茶かぷせる

「めじるしアクセサリー 純喫茶かぷせる」は、純喫茶をモチーフにしためじるしアクセサリー。純喫茶ならではのコーヒーやクリームソーダなどレトロでかわいいアイテムが揃う。価格は300円、全6種。

ラインナップは、クリームソーダ、メロンクリームソーダ、コーヒーゼリー、店主こだわりのコーヒー、プリン、ホットケーキ。