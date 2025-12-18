お笑い芸人の小籔千豊が13日、YouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』に出演。子供のころの“不思議体験”を明かした。

小籔千豊

クリスマスプレゼントをもらえなかった幼少時代

“覚えてる限り一番古い恐怖体験”の話題になり、「恐怖体験というか、謎が解かれんまま終わってる話がある」と語りはじめた小籔。幼少期は、近所に住んでいた祖父母が何でも買ってくれたため、両親からは誕生日やクリスマスのプレゼント、お年玉ももらえなかったといい、「うちは一切ない。でも、ええもんあっちで買ってもらえるから。こっちで欲しいもんもないみたいな感じやった」と振り返った。

そんななか、ある年のクリスマスに外出から帰ると、玄関ドアの横に、「かずとよ、ちあき(実妹の名前)、メリークリスマス」と書かれた紙袋が置かれていたという。中には、おもちゃが入っており、「えっ!? ってなって。うれしいけど、誰からかわからへん」と吐露。両親に聞いても「知らん」と言われたため、両親の知り合いが家に遊びに来るたび、贈り主は誰なのか尋ねていたというが、「マジで3～4年捜査したけど、名乗り出ず。迷宮入りやねん」と苦笑いで打ち明けた。

今でも似たおもちゃを見かけるたび、「マジであれ誰やったんやろう?」と思い出すという小籔。「謎にしたら、オモロないで! って言いたいねん。礼言いたいとか、そんなんじゃなくて。プレゼント以上に、違和感ずっとあるから。バラしてほしいなって思う」とぼやきつつ、「ほとんど死んでるやろうしな……。おとんの知り合いも、おかんの知り合いも」とポツリ。小籔の“不思議体験”に、フットボールアワー・後藤輝基は、「本人が存命でも忘れてる可能性がある」と返していた。