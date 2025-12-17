カンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』(毎週火曜23:00～)に出演する齊藤京子、水野美紀、白岩瑠姫、竹財輝之助、新川優愛がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、23日に放送される。

齊藤京子

2人で1役の主人公“篠原玲子＝レイコ”に挑戦し、座長として約2カ月間撮影現場を引っ張った齊藤と水野。“亡くなった娘のための復讐”というだけあって「つらいシーンが多かった」と話す齊藤は、ハードなスケジュールを乗り越え「“無事に終わった”という安心感と、“ついに終わってしまった”という寂しさが入り混じっています」と、本音を吐露し、初の復讐劇で、初の母親役だったこともあり「これまでの作品とは違った達成感があります」と、目に涙を浮かべた。

一方、先に撮影を終えた水野は「1つの役を2人で演じることが初めての経験で、とても楽しかったです!」と、今回の役柄を新鮮に感じた様子。さらに、「ラスボスが手ごわくて一筋縄ではいきませんが、果たして玲子は敵を倒すことができるのか!? どうか楽しみにご覧いただければと思います」と、最終話に向けての見どころも語った。

テレビドラマ初出演にしてキーパーソンを担った白岩瑠姫(JO1)は「このチームだったから最後まで走りぬくことができたと思っています!」とすがすがしい笑顔を見せ、そろってオールアップを迎えた佐藤大空と元気にハイタッチ。“るきたす”コンビとして人気を集めた22歳差の２人の、たしかな友情を感じさせた。

主人公の怨敵・新堂夫妻を演じたのは、竹財と新川。“クズ男職人”という異名をもち、“らしさ”全開の黒幕で本作を盛り上げた竹財は、 “政治家役”も初挑戦し、「“悪い政治家”を楽しく演じるのはあまりよくないかなと思っていましたが…めっちゃ楽しかったです(笑)!」と、満足げにニヤリ。

また、優奈(大友花恋)をいじめたり、レイコを追い詰めたりするなど、その振り切った“怪演”が話題となった新川は「沙織ほどの“悪女”、ヒールを演じさせていただくのは初めてでしたが、とても楽しかったです」と、やり切った表情を見せた。

コメント全文は、以下の通り。

齊藤京子

“無事に終わった”という安心感と、“ついに終わってしまった”という寂しさが入り混じっていますが、復讐劇も母親役も初めてだったので、これまでの作品とは違った達成感があります。クランクアップ後に、空役の佐藤大空くんに「ありがとうね」と伝えたとき、“これで最後か”と思うと、涙が出そうになりました。レイコを演じることができて、この作品に携わることができて、本当に幸せです。1話から12話までが全部おもしろくて、誰も想像できない展開になっていくので、視聴者の皆さんには最後まで温かく見守っていただけたらうれしいです。私にとってすごく大切な作品になりました。本当にありがとうございました!

水野美紀

無事にクランクアップを迎えることができてホッとしています。１つの役を２人で演じることが初めての経験で、とても楽しかったです! 私と京子ちゃんが共存するシーンが毎話ありますが、監督の工夫をこらした演出がとても印象的でした。特に、第４話の、屋上にレールを敷いて交差するシーンがお気に入りです。来週はいよいよ最終話…ラスボスが手ごわくて一筋縄ではいきませんが、果たして玲子は敵を倒すことができるのか!? どうか楽しみにご覧いただければと思います。

白岩瑠姫(JO1)

初めて連続ドラマに参加させていただいて、僕の未熟な部分で皆さんにご負担やご迷惑をおかけしたと思いますが、めちゃくちゃ暑い撮影もめちゃくちゃ寒い撮影も、本当にお疲れ様でした。このチームだったから最後まで走りぬくことができたと思っています!ありがとうございました!

竹財輝之助

皆さん寒い中の撮影、お疲れ様でした。衣装合わせのときは、“どんな悪いことをするんだろう”と思っていましたが、新堂は裏でコソコソやっていたみたいです(笑)。実は政治家の役は初めてで、“悪い政治家”を楽しく演じるのはあまりよくないかなと思っていましたが…めっちゃ楽しかったです(笑)! また皆さんとお会いできるように頑張ります。ありがとうございました!

新川優愛

撮影、大変でしたね(笑)! 沙織ほどの“悪女”、ヒールを演じさせていただくのは初めてでしたが、とても楽しかったです。クランクインのときはすごく暑かったのに、もうすっかり寒くなってしまって。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期にもかかわらず、撮影を乗り越えられたのは、このメンバーだったからだと思っています。お世話になりました、ありがとうございました!