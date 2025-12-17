テレビ埼玉(テレ玉)では、今年も大みそかのカラオケ番組『大晦日職人歌合戦～2025年もおつかれさまでした～』を、31日(20:00～22:00)に放送。放送終了後には、TVerで期間限定配信される。

埼玉で働く職人たちが自慢の歌声を披露する同番組。4回目を迎える今回は過去最多の参加団体が自慢の歌声でしのぎを削り、ベストパフォーマンス賞の「金のインパクトドライバー」を目指す。

司会のオヤカタくんは収録を終え、「もう何が来るかわからないですよね。楽しく過ごさせていただきました。今年はまた盛り上がりましたね」と手応え十分の様子だ。

ゲストの三遊亭鬼丸は「第1回からずっと見ていた番組なので、本物の方よりもうれしいぐらいな気持ちです!」と興奮。「普段は全く芸能と関わりのない人たちがここに向けて頑張っている姿とか、仲間内の悪ふざけも含めてワチャワチャ感がこの番組の魅力だと思います。今回はそれが存分に出ていたと思います」と見どころを語り、この番組を「“カオス”ですね。もしくは“地上波の悪ふざけ”です(笑)」と表現した。

出場者と披露楽曲は、以下の通り。

(1)株式会社誓プランニング 齊田泰士さん／氣志團「One Night Carnival」

(2)株式会社林商店 林浩喜さん／白銀「七転び八起き熊谷お礼参り」

(3)株式会社吉村 澤田ひなのさん・佐々木杏侑乃さん・大崎紗衣さん／ KANA-BOON「シルエット」

(4)白井機材工業株式会社 滑川洋介さん／レミオロメン「粉雪」

(5)株式会社バンブーエイト 川島和也さん／Precious「本気応援～マジエール」

(6)株式会社ジェイズ 地蔵堂俊介さん／EXILE ATSUSHI「桜の季節」

(7)便利屋ミヤナミ 宮南洋さん／Ado「うっせぇわ」

(8)株式会社職人道・職人協 関本敏典さん／石原裕次郎「北の旅人」

(9)株式会社いのうえ工務店 堀内政志さん／ディズニー「フレンド・ライク・ミー（ボクは大親友）」

(10)株式会社秀久 阿部博生さん／福山雅治「虹」

(11)株式会社関東メンテナンス 藤井晃さん・矢嶋優さん／ EXILERising Sun」

(12)株式会社かじ兵衛 阿部晴偉さん／Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」



