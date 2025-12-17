「近所のコンビニに行くくらいでも…」　鈴木保奈美の年末年始の過ごし方は?　柴咲コウも大興奮

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の大ヒット御礼トークショーが16日、神奈川で開催され、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が登壇した。

イベントでは、今年を振り返る質問も。「2025年を漢字一文字で表すと?」という質問には、柴咲は「激」、川口は「濃」とそれぞれ回答。

柴咲は「“激”辛もあるし、刺“激”的な1年だったし、“激”務だったし、“激”寝したし、激しかったです」と言い、「刺激的な出会いもたくさんあった年だなと思って。あんまり友だちを増やせないタイプなんですけど、今年は友だちが増えました。アグレッシブで刺激を求める1年だったのかなって。結構社交的で、ひらいていた1年だったと思います」と、2025年を振り返った。

川口は、「激しめの、味が濃かったなという1年でした。今回いただいた役も自分自身はあまり挑戦したことのないような役柄で、チャレンジングな1年でした」と述べ、30歳を迎えたことも受け「30代のスタートダッシュがこんなに濃いものなんだと、良くも悪くも感じたすごく激しい1年でした」と1年を回想した。

さらに、年末年始の過ごし方を問われると、柴咲は「今年は“激”だったので、穏やかに静まり返ったように寝ていたいな」と答えると、会場からは笑みがこぼれるシーンも。「これまでは、お世話になった方に対しおせちを配っていたものの、今年はお休みして自分に栗きんとんをつくりたい」と穏やかな年末を迎えることを宣言した。

また、鈴木が「私は家族と友達と日替わりで会ったり。着物を着たいので、遠出しなくても家の中で割烹着を着て……」と話すと、柴咲は「えー! 見たい!」と大興奮。さらに、鈴木は「近所のコンビニに行くくらいでも着物を着て過ごしたりしています」と明かしていた。

