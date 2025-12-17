「あ!」っと言う間に年末。早え〜……。まだまだ仕事納めには程遠いけど、ぼちぼち自らを労い始めてもバチは当たらないだろう。むしろしっかり労って、ラストスパートをかけるべきタイミングだ。

ということで今回おすすめしたいのが、牛角の期間限定メニュー「厳選! 黒毛和牛盛り」。通常であれば計4,420円相当の黒毛和牛4種が、なんと3,780円で食べられるという大盤振る舞いの一皿である。さっそく味わってきたけど、これはガチのガチでお得! 牛角へ急げ〜!

神コスパ「厳選! 黒毛和牛盛り」を実食!

大人気焼肉チェーン「牛角」で12月17日から提供開始となる「厳選! 黒毛和牛盛り」は、「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4部位を、大皿でドン! と盛り合わせた期間限定メニュー。

それぞれ単品で頼むと合計4,420円になるところ、量はそのままで3,780円という、年末年始を盛り上げてくれる出血大サービスである。コスパのよさもさることながら、「何頼む?」「これ高くない?」「計算めんどくさいな」みたいな"焼肉あるある"のストレスからも解放してくれるので、タイパ的にも優れた一皿だと言えるだろう。

その実物が……こちら!

おいおいおいおい! このインパクトよ! 「こっ……ここ、本当に牛角だよな……?」なんて言ったらめちゃくちゃ失礼だが、やっぱり黒毛和牛がこれだけズラリと並ぶと高級焼肉店にも負けず劣らずの煌びやかムードがテーブル一面に広がる。

大皿にぎっしり並ぶ和牛、艶、サシ、存在感、そしてこのボリューム。同じだけのお肉をスーパーで調達しようとしても4,000円以上は絶対にかかるぜ……。ということで、さっそく味わってみましょう!

まずはもっともベーシックな「黒毛和牛カルビ」から。

焼き網に乗せた瞬間、ジュワッと脂が滲み出す。あまり焼きすぎずに……いただきます!

……とっ、溶けた……。ウッマ〜〜〜!!!! 甘〜〜〜!!!! 脂の甘みがすごいのに、全然しつこくない。口の中でスッとほどけて、嫌な余韻を残さず消えていく……。和牛の上質さがめちゃくちゃストレートにわかる。甘辛いタレの味付けも肉の旨味を最高に引き出している!

しかもこのカルビ、部位が複数入っているのも楽しい。赤身寄りで肉々しさのあるカイノミと、よりとろけ感の強いタテバラ。同じ和牛カルビでも、食感も旨みの出方も結構違う。タテバラにはわさびもつけて食べてみたが、わさびの爽やかな風味と脂身のこってりした旨味のバランスがめちゃくちゃ好相性だった!

っていうか、このあと黒毛和牛上カルビも控えているわけだけど……これよりさらにウマいってことなのか? ちょっと想像がつかないな。

続いては「黒毛和牛うらハラミ」。先程の黒毛和牛カルビと比べ、見るからに肉が厚めで赤身部分が多い。

これも脂身が美味しそうなので、あまり焼きすぎず、ミディアムレアっぽく焼けたところで……いただきます!

うっわ〜……。これもヤバい……ヤバすぎる……。黒毛和牛カルビとはまた別のベクトルでウマい! まず、食感がいい。しっかり厚切りで、噛んだ瞬間に「肉!」感が押し寄せてくる。だけど全然硬くはなく、むしろ柔らかいし、噛みしめるたびに赤身のコクと和牛らしいジューシーさがじわじわと広がっていく。

脂もたっぷり乗っているのに、ちゃんとハラミらしい弾力もあって、それでいて重すぎない。このバランス感が絶妙。ちゃんと肉のストレートな旨みで正面から攻めてくる。ガチで、ただただウマい。4種の中でもかなり人気メニューだそうだが、それも納得。これ、嫌いな人いないわ。絶対。

肉厚でサイコロ状に切られているのが「黒毛和牛ゲタカルビ」だ。バラ肉の肋骨と肋骨の間に挟まっている希少部位で、いわゆる「中落ちカルビ」がこれに当たるのだという。豚骨スープが骨を煮て作られるように、骨に近い部位は旨味も強いのだとか。

これはまず、断面を満遍なく焼いたら……

網の中央部分からは少し外れたところに移動させ、中のほうまで熱が入るようじっくり温めるといいらしい。

……よし、いい感じかな。それではひと口……パクッ。

ああぁぁぁぁぁ、めっっっっっっちゃウマい!!!! 脂と赤身のバランスが良く、味がとにかく濃厚。改めて、さすが黒毛和牛。分厚いのに柔らかい。旨味が中にしっかり閉じこめられているおかげか、噛めば噛むほどどんどん旨みが溢れ出てくる……。

なるほど、これが骨周りの部位ならではの凝縮されたコクか。ヤバい、これはクセになる。えっ、どうしよう。マジで全部ウマいんですけど。脂も多いはずなのに、全然胃もたれしないし、むしろそのウマさ故に食欲がさらに増してくるんですけど……!

最後はいよいよラスボス、「黒毛和牛上カルビ」。黒毛和牛カルビの定価が880円なのに対し、黒毛和牛上カルビは1480円。同じカルビなのに600円も違うし、見た目からしてやっぱり違う。サシがあからさまに美しいもん。

これはホント、さっと炙る程度で……

いただきます！

……降参……。参りました……。ウマすぎるし、マジで別格やんけェ〜〜〜!!!! 口に入れた瞬間、脂の旨みがふわっと広がり、そしてス〜ッと溶けていく。甘くて上品。コクがあるのに重くない。こちらは三角バラという部位らしく、華やかな肉の旨味と高級感のあるとろけ具合が最高。大人から子どもまで、誰もが一撃で高級肉だと理解できる説得力を備えている。いや〜〜〜、うっっっめぇーーーーーー!!!!!

こちらはトモバラという部位で、赤身の食感がやや強めで、これまた違った良さがある。わさびをちょんと添えると、爽やかな香りだけがスーッと鼻に抜け、後味をキレイにしてくれる。それでいて肉の旨さは邪魔しない。めっちゃいいじゃん……。ノーマルの黒毛和牛カルビでも十分にウマいし、何一つ文句などつけようもないけど、この黒毛和牛上カルビは完全に別世界。当然値段も一番張るが、価格差以上に格がまったく違う。幸せ……。

改めて思うが、このレベルのお肉をこの値段で食べようなんて、通常では無理。これだけ上質な肉をこれだけ良心的な価格で提供できるのは、やはり仕入れ量が圧倒的に多いビッグチェーンならではの強みだろう。

「仕入れ値が高いお肉でも、できるだけ安く販売しないと注文してもらえない」という牛角の背負いし宿命が、黒毛和牛のような上質なお肉にこそダイレクトに反映される。申し訳ないが、イチ消費者にとってはメリットしかない。何重の意味でも神コスパの「厳選! 黒毛和牛盛り」。2025年の締めくくりに、ぜひ!