レインズインターナショナルが展開する「牛角」は12月17日から、「厳選!黒毛和牛盛り」(4,158円)を期間限定で提供する。

「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4種約310g(3～4人前)を、単品合計4,862円のところ量はそのままに特別価格4,158円で提供する。実施期間は2025年12月17日～2026年1月12日まで。

存在感のある大皿は、忘年会や新年会、家族や友人との外食シーンを華やかに盛り上げる。大皿の盛り合わせなら、1つ1つメニューを選ぶ際に生じる「何を頼むか迷う時間」や「値段計算のストレス」からも解放され、様々な黒毛和牛の部位を気軽に、安心して楽しむことができる。

黒毛和牛カルビは、脂がジューシーなのにしつこくない、和牛ならではの濃厚で深みのある美味しさ。

ひと口で"とろける"、きめ細やかなサシが魅力の黒毛和牛上カルビ。上質な脂が舌の上で"とろり"とほどけ、口いっぱいにやわらかな甘みが広がる。

黒毛和牛ゲタカルビは、牛1頭からわずかしかとれない、骨と骨の間のお肉。骨の髄から出る旨みをたっぷり含んだ濃厚な味わいが特長。

黒毛和牛うらハラミは、黒毛和牛ならではの深い旨みと甘味を残しながら、ハラミのようにしなやかで軽やかな口当たりを楽しめる。脂は上品でしつこさがなく、噛むほどに旨みがじんわりと広がり、後味はすっきり。カルビのコクとハラミの軽やかさ、両方の魅力を一度に味わえる一皿。

牛角では他にも、「少しでも気軽に焼肉を楽しんでもらいたい」という想いから「厳選 牛角盛り 大(3～4人前)」(5,258円)などの大皿メニューを用意している。盛り合わせなら、単品注文で1つ1つメニューを選ぶ際の「何を頼むか迷う時間」や「値段計算のストレス」から解放され、より気軽に様々な部位を楽しむことができる。