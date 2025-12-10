キリンビバレッジが販売する、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」の働きで「健康な人の免疫機能の維持をサポート」する機能性表示食品「おいしい免疫ケア」シリーズ※1の2025年1月から11月の販売数量が、前年比約3割増※2と好調に推移している。

また11月4日に発売した、「キリン おいしい免疫ケア +ダブルビタミン」も年内販売目標を販売開始から3週間で達成した※3。同商品は、健康な人の免疫機能を維持する「プラズマ乳酸菌」に加え、2種類の「ビタミン（C,B6）」を配合したことにより、経年的に高まっている「信頼できる機能のものを選びたい」といったニーズに応えている。

近年、社会全体で健康意識が高まっており、季節を問わずお客様の体調管理への関心が一層強まっている※4。こうした背景を受けて、「おいしい免疫ケア」シリーズの需要は堅調に推移し、好調な成長を続けていると考えられる。

■「おいしい免疫ケア」シリーズの好調要因

(1)年間を通じたお客様の体調管理意識の高まり

キリンホールディングスは12月9日、体調管理に関する意識調査の結果を発表した。同調査は、2025年10月31日〜11月4日の間に実施したもの。

体調管理に対する意識は、ここ数年でどのように変化したかを聞いたところ、7割以上が「季節問わず、以前より意識が高まった」と回答した。

(2)季節に合わせたプロモーションとファミリー層へのアプローチにより新規顧客の拡大

年間を通じて季節ごとの健康課題に合わせた免疫ケアの重要性を伝えるプロモーションや「プラズマ乳酸菌」の働きを可視化した分かりやすいコミュニケーションを展開し、新たなお客との接点を拡大することで販売数量が伸長。

さらに、秋から冬にかけて家族の健康対策への意識を高めるコミュニケーションを展開したことにより、ファミリー層の販売数量が伸長※5した。

※1 「キリン おいしい免疫ケア」「キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ」「キリン おいしい免疫ケア 睡眠」「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」の全容器・容量

※2 「キリン おいしい免疫ケア」シリーズの2025年1-11月累月の当社出荷数量に基づく

※3 「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」の当社出荷数量に基づく

※4 同社調べ（n=635）2025年10月31日～2025年11月4日

※5 インテージSCI（15-79歳）、購入率（人数）、25年10月27日週～25年11月17日週