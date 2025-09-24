フジテレビ系バラエティ番組『クイズ＄ミリオネア』が、13年ぶりに復活することが24日、発表された。二宮和也の司会で2026年新春に全国ネットで放送される。

二宮和也

みのもんたさんの発する「ファイナルアンサー?」の名セリフで一斉を風靡した同番組。2000年から2007年までレギュラー放送され、その後も特番として根強い人気を誇った。

挑戦者が挑むのは、15問程度の4択クイズ。1問ごとに難易度が上がり、正解を重ねるごとに賞金も増えていく。最終問題までたどり着き、正解すれば賞金1000万円。だが、1つのミスがすべてを失わせる可能性もある。

この番組の真骨頂は、単なるクイズ番組にとどまらない心理戦。挑戦者がやっとの思いで答えを決めたときに、静かに投げかけられる「ファイナルアンサー?」の一言は、みのさんの絶妙な間と沈黙が挑戦者の心を揺さぶり、視聴者の胸の鼓動を高めた。

今回の復活で注目されるのは、二宮がどのようにこの番組の空気を作り出すのかという点。みのさんのような重厚な存在感とは一味違った、柔らかさと鋭さを併せ持つ二宮が、どんな駆け引きを見せるのか。“みのだめ”と言われた沈黙の間合いが、どんな“にのだめ”になるのか。

二宮は「最初お話を聞いた時は本当に!?と驚きましたが、本当でした(笑)。昔、観させていただいていた番組の中にまさか自分が入れるだなんて…。番組ファンの方々にも楽しんでもらえるように頑張ります」とコメントしている。