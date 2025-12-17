テレビやネットのトピックで、よく話題になるローカルスーパー。独特のレイアウトやそこにしかない商品が紹介されていると、思わず行きたくなりますよね。実は福島県にも、個性的＆魅力的なローカルスーパーがあるんです。その名も「ICHII’S ロシナンテ MARKET(以下：ロシナンテ)」!

福島県内に4店舗を展開するロシナンテ、今回は郡山市にある「ロシナンテ郡山中央店」にお邪魔しました。

“ロシナンテワールド”全開の店内

ロシナンテ郡山中央店は、JR郡山駅から車で15分ほどのところにあります。「EVERY DAY LOW PRICE!!」の大きな看板に、期待値が急上昇。

入り口をくぐると、最初に現れるのがお肉売り場。これって、スーパーのレイアウトとしては珍しくないですか?

実は、ロシナンテのイチオシはお肉なんです。毎日の食事に欠かせないお肉を「安くおいしく食べてほしい」と願って、力を入れているとのこと。だからこそ、入り口の近くに売り場を配置しているんですって。確かに安い!

青果売り場も充実しています。物価高で疲れた心に、「すべてはお客様の『安い!』のために」という神ポップが沁みました。

大根1本128円、白菜1/2カット158円、ほうれん草1袋98円。これは良心価格!

売り場全体が明るく活気にあふれています。あれもこれも気になる中、お目当てのお総菜コーナーへ向かいました。

笑っちゃうくらいすごいお惣菜

お総菜売り場は、入口からいちばん奥の角にありました。見るからにボリューミーでおいしそう! お値段がわかりやすく表示されているのもうれしいですね。

んっ? 今、とんでもないものを見たような…。

「手作りジャンボおにぎり」(198円)の奥に鎮座するのは、「1キロ爆弾おにぎり」(698円)! ジャンボおにぎりの“ジャンボ感”をねじ伏せにきたかのような、圧倒的迫力。しかも“1キロ”で698円って、大きさも安さもバグってませんか……?

その隣には、見たこともない高さのパックに入った「ロシナンテ特製 Wハンバーグチーズバーガー」(698円)。そう。土日祝日のロシナンテ郡山中央店は、デカ盛りの宝庫なんです。

もはや“弁当の粋”を超えている「ナンテ盛」(1,180円)のお弁当は、大きいだけでなく、盛りつけも華やか。ホームパーティのお土産にいかがでしょうか。うなぎめし・牛カルビ焼肉＆ガーリックライス・チャーシュー＆チキンカツ丼・豚バラチャーシュー丼の4種類がありました。

さりげなく置かれているけれど、果てしない存在感を放っていたのは、ジャンボプリン(598円)の隣に置かれた、「2リットルメガプリン」(1,280円)。いや、メガプリンでバグっているけど、ジャンボプリンだって単体なら相当なんですよ……。

メガ盛りの「ちらし寿司」(1,980円)は、年末年始に家族みんなで囲みたくなる華やかさ。なお、郡山中央店の場合、ロシナンテ特製 Wハンバーグチーズバーガーやデカ盛りお惣菜(ナンテ盛、ジャンボプリンなど)は土日祝日の限定販売になります。

ロシナンテが、びっくりするようなデカ盛りお惣菜を作るのは、お客さんに楽しんでほしいからだそう。店内に流れる明るいBGMにも、商品の価格設定にも「お客さんが買い物を楽しめるように」という想いが込められているのだとか。

ロシナンテの「おいしい!」を3つ買って食べてみた

数あるお惣菜のなかから、特に気になった3品を実際に買ってきました。価格はすべて税抜です。

●「1キロ爆弾おにぎり(唐揚・おかか・高菜・昆布)」698円

●「ロシナンテ特製 Wハンバーグチーズバーガー」698円

●「本日のうれしい一品 海鮮丼」780円

「1キロ爆弾おにぎり(唐揚・おかか・高菜・昆布)」

まずは1キロ爆弾おにぎりを実食してみました。まさか人生の中で、体重計でおにぎりの重さを測る日が来るとは……。キッチンスケールでは重すぎて測れませんでした。

半分に切ってみると、唐揚げを中心にケーキのような美しいセンターライン。これだけ大きいおにぎりなのに、ごはん粒がつぶれず、ふっくらとしているのが素晴らしい!

食べ方に悩んだ結果、ケーキのように切り分けていただきました。具材はもちろん、ごはんそのものがおいしいので、気を抜いたら食べ過ぎてしまいそう。家族や友人とシェアしたら大盛り上がりになりそうなボリューム感です。

ロシナンテ特製 Wハンバーグチーズバーガー

次はチーズバーガーにチャレンジ。お店で見た瞬間から気になっていた“高さ約10cm”のバーガーは、とにかくハンバーグが分厚い！しかもダブル!!

断面からあふれ出す圧倒的なボリューム感。ハンバーグだけでなく、チーズも2枚重ね……ロシナンテの本気が伝わりますね。

今回は、半分に切ったバーガーをアルミホイルに包み、温めてからいただきました。めいっぱい大口を開けてかぶりついたときの心境は、「私いま、めっちゃお肉を食べている!」。つけ合わせのポテトとオニオンリングも大ぶりで、食べ応え抜群。おなかが空いているときはもちろん、野性味を感じたいときにもぜひ。

本日のうれしい一品 海鮮丼

最後は日替わりのお買い得商品「本日のうれしい一品」。この日は海鮮丼でした。大ぶりなネタがたっぷり。スーパーのお弁当というより、もはやお寿司屋さんのテイクアウトですよね。

気になるネタは、中落ち、玉子焼き、あなご、ほたて、びんとろ、いか、サーモン、いくら、あじ、えび、まぐろ、貝、炙りしめさばの13種類＋ガリ。この満足感で780円とは、その名の通り「本日のうれしい一品」、ロシナンテ……恐るべし。

売り場のポップを眺めているのも楽しく、つい長居したくなるロシナンテ。近所にこんなスーパーがあったら……と感じずにはいられません。“デカ盛り天国”を味わうなら、土日がおすすめ。

なおロシナンテは郡山中央店のほか、福島西店、鎌田店(ともに福島市)、鏡石店(鏡石町)があります。それぞれ営業時間や設備などが異なるので、お買い物の際はご確認ください。