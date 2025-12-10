先日とある酒場で飲んでいた時、ずらりと並んだメニューのなかから「あつあげともやしの辛子炒め」というおつまみを頼んでみたんですね。初めて頼むのでどんなものか詳しくはわからないけれど、美味しそうだなと。

からしと聞くと黄色い和がらしを想像しがちですが、その店のからしが指すのは「唐辛子」だったようで、出てきた料理は全体的に赤系。それが届いた瞬間に、一瞬こう思ったんです。

「え？ ナポリタン!?」

当然すぐに、さっき頼んだ辛子炒めだなこれは、と理解したんですが、同時にひとつの気づきを得ました。「たっぷりのもやし炒めがお皿にのっていて、その色味が赤いと、ナポリタンに見える」。

そこで思いついたレシピが今回の「もやポリタン」。ご想像のとおりで、おなじみのスパゲティであるナポリタンの麺を、もやしで代用してみようというものです。

ナポリタンは大好きなんですが、1人前を食べるとお腹がいっぱいになってしまうので、お酒のつまみにそれほど向いているメニューではありません(複数人でシェアするなら別)。ところが麺をもやしに変えてしまえば、お腹も麺料理ほど圧迫しないし、冷めてもちびちびつまめそうだしで、おつまみにばっちりなはず。そもそも僕、ナポリタンの“麺抜き”のような炒め物を作ってそれで飲むこと、これまでもたまにあったんですよね。そうか、もやしでかさ増しすればよかったんだ!

念のため、もやしとケチャップ味が合わない可能性も考慮し、いったんシンプルに「もやしのケチャップ炒め」を作ってみたところ、大丈夫、ありでした。これで自信を持って作れるぞ。もやポリタンを!

想像以上の満足感

というわけで、大さじ2くらいの油をひいたフライパンに、もやし1袋を投入。弱〜中火くらいで炒めていきましょう。

どさっと

ところでこの料理の味わいを大きく左右するのが、もやしの炒め加減。とにかくしゃきしゃきが好きという方は、ここで他の具材も入れてしまっていいでしょう。が、僕はどちらかというと、箸でもやしを持ち上げたときに力なくだらりとし、それでいてわずかに歯ごたえも残っているくらいのとろしゃき具合が好み。もやしって、完全にとろとろにしようとするとかなり時間がかかります。おそれることはありません。じっくり気長に炒めていきましょう。

このように

もやしが適度に柔らかくなり、透明感が出だしたころに残りの食材を加えるのが僕の好みです。あくまで“僕の”なので、このへんのさじ加減はお好みで〜。

今回は、ソーセージ4本、ピーマン2個、小さめの玉ねぎ1個を加えてみました。が、厳密な決まりがあるわけではないので、好きなものを好きなだけ入れてOK。だってこの料理、言ってみれば変わり種の野菜炒めなわけですからね。

いい感じ

追加の具材にもおおよそ火が通りました。不思議なのは、まだケチャップを加える前なのに、すでに香りにナポリタンみがあること。ナポリタンという料理が、いかに日本人のDNAに深く刻まれているかの証明ですよね。

さて、続いて味つけ。僕がふだんナポリンタンを作る場合は、いったん具材と麺をフライパンの片側に寄せ、空いた面にバターを投入。そこにケチャップ適量を流し込み、酸味を飛ばしつつ味を凝縮するためにしばし炒めてから、全体に混ぜる。仕上げに隠し味的に、だし醤油もしくはめんつゆ少々で味を整える。これにより、味わいにそこはかとない深みと安心感が増す気がするので。という感じ。

ただですね、今回は絶品ナポリタンを作りたいわけではなく、あくまで晩酌クッキング。そこまでこだわりすぎなくても、深く考えずケチャップどばどばーでもいいし、とにかく全体にナポリタン味がつけばOK。上記を参考にしつつ、日常的にナポリタンを作ることがある方はご自身のやりかたで、ざっくりと作っちゃってください。

または、こんなものを使う手もあり。

具入りの専用ソースで、ただ加えるだけでばっちり美味しいナポリタンが作れるという便利な商品で、これがうまいんです。食材全体に行き渡るくらいの量投入し、あればバターも加え、全体を炒め合わせれば、あっという間にできあがり。

これを

こうして

はい完成! 「もやポリタン」

主にもやしから出た水分で若干スープパスタっぽい見た目に仕上がりましたが、嬉しい誤算で、野菜の旨味がたっぷりのこのスープもまたうまい! ただ、もしも気になる方は、仕上げによく煮詰めることで対応も可能かと。

薄目で見ればナポリタン

赤ワインとともに食べてみたところ、これが大成功。おなじみのナポリタン味の具材たちはお酒のつまみにばっちりだし、パスタを想像して食べるとぜんぜん食感の違う、とろしゃきもやしの美味しさも新鮮です。

ボリュームがあるから長持ちするし、最終的にひと皿食べたらけっこうお腹いっぱいになったので、これ、ダイエット食にも良いのでは!? その場合、ここに1人前ではなく、少量のパスタを加えてもいいかもしれません。

■作りかた(ひとりぶん)

【材料】

・もやし：1袋

・ソーセージ：好きなだけ

・ピーマン：好きなだけ

・玉ねぎ：好きなだけ

・ケチャップまたはナポリタンソースなどお好みの味つけ：適量

・バター：適量

・コショウ、粉チーズ、乾燥パセリ、タバスコなど：お好みで

※すべての分量は目安です。お好みで調整してください。

【作りかた】

1.フライパンに油をひき、もやしを炒める

2.カットした残りの具材も加えてさらに炒める

3.お好きなスタイルで、全体にナポリタン味を絡める